El director, productor y guionista estadounidense Steven Spielberg posa durante una sesión fotográfica para la película The Fabelmans, presentada como Homenaje en la Berlinale, el 21 de febrero de 2023 en Berlín.

LOS ÁNGELES.- El aclamado director de cine Steven Spielberg dirigirá una película wéstern que estará protagonizada por los actores oscarizados Cillian Murphy y Jessie Buckley, según informó este lunes Variety.

La película será una adaptación de la novela western The Heart in Winter, publicada en 2024, que narra la historia de un poeta irlandés llamado Tom Rourke, quien se enamora de Polly Gillespie, casada con el capitán de la mina de su pueblo.

El aclamado director y productor estadounidense Paul Thomas Anderson, ganador del Oscar a mejor director y mejor película por One Battle After Another, estará a cargo de la adaptación del guion a la gran pantalla, de acuerdo con la revista especializada.

Este proyecto, que prevé su estreno en 2028, se suma a la dilatada trayectoria de Spielberg, conocido por títulos como Jurassic Park, la saga de Indiana Jones o su más reciente filme de ciencia ficción Disclosure Day, protagonizado por Emily Blunt.

Por su parte, tanto Anderson como Buckley vienen de cosechar el éxito en la pasada edición de los premios Oscar, en los que se coronaron como mejor director y mejor actriz por el drama Hamnet.

A ello se suma Murphy, ganador del Oscar a mejor actor por Oppenheimer, que viene también de encadenar proyectos como el del pasado marzo, con el estreno de la película dramática Peaky Blinders: The Immortal Man, que da continuidad a la historia de la serie ambientada en plena Segunda Guerra Mundial.

FUENTE: Con información de Agencia EFE