Musk prevé cuantioso desembolso para campaña de republicanos

Elon Musk, la persona más rica del mundo, prepara un desembolso importante para impulsar la carrera de los republicanos para las elecciones legislativas de noviembre, según informó el medio Axios este jueves.

Musk reactivará la maquinaria que lo convirtió en el mayor financiador del regreso del presidente Donald Trump al poder en 2024 y el triunfo de los republicanos en ambas Cámaras del Congreso.

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El multimillonario del sector tecnológico prevé relanzar PAC, la organización política que gastó más de 260 millones de dólares en la campaña de Trump, según fuentes que conocen de los planes citadas por Axios.

La organización centrará su estrategia en el contacto puerta a puerta, la publicidad digital y el correo directo con votantes conservadores con menos probabilidades de participar en las elecciones.

Musk no ha precisado el monto que pretende desembolsar.

America PAC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Musk entra en nueva fase de apoyo a republicanos

La intervención de Musk, al igual que los grandes donantes para los demócratas, podría dar un impulso significativo a los republicanos, para su objetivo de mantener el control en los dos Cámaras del Congreso y ampliarlo.

Los comités republicanos y los grupos afines llevan la ventaja financiera sobre los demócratas, mientras que la organización MAGA Inc. de Trump ha acumulado cientos de millones de dólares.

Si finalmente Musk se involucra en la campaña esto marcará un nuevo punto en las campañas de los conservadores.

El multimillonario trabajó con el gobierno como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, sobre el enorme gasto federal y el derroche del dinero de los contribuyentes, además de atacar directamente la corrupción.

"America PAC fue un socio esencial de nuestra histórica operación en 2024, y su regreso para 2026 es un enorme impulso para los republicanos de todo el país", declaró el asesor político de Trump, James Blair, a Axios.

FUENTE: Con información de AFP.