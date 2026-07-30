Academia de la Grabación responde a decisión de BTS sobre los Grammy

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

MIAMI.- Luego de que BTS anunciara que no se postularía en la próxima entrega de los Grammy , Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, emitió un comunicado en el que lamentó la decisión de la agrupación de K-pop y aclaró que la categoría Pop Asiático no busca dividir ni alejar a artistas no anglosajones de alzarse con el premio en las categorías principales.

“Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los premios Grammy este año; sin embargo, como creador musical, comprendo y respeto su decisión", inicia el texto compartido por la revista Billboard .

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"Quiero aclarar algo que parece estarse perdiendo en la conversación. La categoría de Pop Asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento de la propuesta artística pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es poner el foco de atención específicamente en estos artistas tan importantes. Más categorías implican que se reconoce el trabajo de más artistas. El objetivo nunca es dividir, sino ampliar el alcance de los artistas reconocidos por nuestros 15.000 votantes de los Grammy".

En este sentido, Mason Jr. señaló que la intención de segmentar categorías por géneros no impide que los artistas puedan postular sus propuestas musicales en las categorías generales y principales como lo son grabación del año, álbum del año y canción del año.

"También quiero dejar muy claro lo siguiente: presentar música en una categoría de género — como el pop asiático, el jazz o el country — no impide que un artista presente sus obras y sea considerado también para las categorías del campo general, incluidas grabación del año, álbum del año y canción del año. Dichas categorías permanecen abiertas a cualquier grabación que cumpla los requisitos, independientemente del género. El reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en el campo general no son mutuamente excluyentes; un artista puede optar perfectamente por ambas vías".

Por último, recordó que la Academia seguirá trabajando en la inclusión en la música y para honrar la creación de los artistas de todo el mundo.

"La organización de los Grammy está aquí para servir a la música y a todas las personas que la crean. A medida que seguimos ampliando nuestro alcance, nuestra membresía y nuestros premios —sin importar la geografía ni el idioma—, quiero subrayar que continuaremos escuchando a la comunidad musical mundial y trabajando para honrar y celebrar a todos los artistas cuya música conmueve al mundo”.

Salida de BTS

El miércoles 29 de julio, BTS sorprendió a sus seguidores al anunciar que no enviará música de su álbum ARIRANG para ser nominado a los Premios Grammy 2027, luego de que la Academia de la Grabación anexara como una de las cinco nuevas categorías la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

En un comunicado conjunto, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, alegaron: “Hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammys este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. Gracias a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros”.

Según informa la agencia de noticias EFE, la agrupación igualmente no habría podido optar por una nominación en este renglón debido a que es obligatorio el uso significativo de al menos un idioma asiático.

No obstante, se esperaba que el álbum de BTS pudiera posicionarse entre las principales categorías.

A pesar de haber actuado en los Grammy y haber recibido varias nominaciones en años anteriores, el grupo nunca ha ganado.