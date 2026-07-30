Raúl de Molina revela que ha perdido gran parte de la capacidad auditiva

El presentador del programa El gordo y la flaca, Raúl de Molina, en la alfombra magenta el 23 de febrero de 2023. Latinos brillan en de la trigésima quinta entrega de Premio Lo Nuestro.

MIAMI.- Si algo caracteriza a Raúl De Molina es su autenticidad, por ello durante 28 años ha cosechado una comunidad que lo sigue fervientemente desde los inicios de El gordo y la flaca hasta la era de las redes sociales. Y recientemente, como parte de ese valor que lo identifica, el presentador ha compartido en pantalla un problema de salud que atraviesa.

Fue en la edición de este 29 de julio donde De Molina expuso que actualmente padece de pérdida de la audición , una condición que no es nueva pero se ha agravado con el pasar de los años.

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“No tengo buenas noticias porque fui al doctor, que no iba desde hace cuatro años, del oído, y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo. Me queda nada más el 20% de este y de este he perdido el 70 y pico, entonces en un oído me queda el 18% y en el otro me queda, no sé, como el 10%”, manifestó.

“Lo tengo hace años y se ha puesto peor en los últimos años. Por eso dice muchas veces mi esposa: ‘Te están gritando aquí en el aeropuerto y tú no oyes a la gente’”.

Solución

De Molina señaló que si alguien le habla y está a su lado puede escucharlo sin problema, pero la situación cambia si se encuentra en un espacio con mucho bullicio.

“Si tú me hablas normal no me tienes que gritar, yo oigo perfectamente bien cuando tú estás al lado mío hablándome normal. Cuando estás en un restaurante y hay mucha gente hablando a la vez es cuando tienes serios problemas”, confesó.

En este sentido, señaló que la gravedad de su situación lo hace candidato a un implante coclear.

"El doctor me dice: ‘Te podemos poner un implante dentro del oído porque ya has perdido tanto'. Es como algo que meten por dentro del oído y después te ponen un aparato por fuera para tú poder oír mejor, pero eso solamente es aprobado si tú has perdido tanto como yo de la audición de los dos oídos”.

Pese a la recomendación del galeno, De Molina no ha confirmado que se someterá próximamente a una intervención quirúrgica.