Sunrise Airways lanza programa para viajeros frecuentes

Sunrise Airways lanza Sunrise Rewards, un programa de membresías destinado a reconocer a pasajeros frecuentes y fortalecer la relación de la aerolínea con clientes que viajan a través de su red de rutas, que incluye conexiones entre Haití , Estados Unidos y otros destinos del Caribe.

La compañía, que opera vuelos diarios a Miami y tres veces por semana a Fort Lauderdale, desempeña un papel importante en la conexión de Haití con los miembros de su diáspora residentes en el sur de Florida.

El nuevo programa establece un sistema de membresía que permite a pasajeros acumular puntos y avanzar a categorías superiores, con beneficios y recompensas adicionales previstos a medida que se desarrolle la iniciativa.

Quienes se inscriban ingresarán inicialmente en la categoría Rewards Members. La aerolínea prevé incorporar otros tres niveles —Silver, Gold y Platinum—, cuyos beneficios adicionales se introducirán progresivamente en futuras etapas.

“Después de meses de preparación, nos complace presentar Sunrise Rewards, que nos brinda una nueva oportunidad para reconocer la confianza que nuestros clientes siguen depositando en Sunrise Airways y recompensar su fidelidad”, afirmó Gary Stone, director ejecutivo de la aerolínea.

“Este es el comienzo de una experiencia en constante evolución, diseñada para nuestros pasajeros y sus viajes con nosotros. Esperamos dar la bienvenida a nuestros clientes a la familia Sunrise Rewards”, añadió Stone.

Los pasajeros pueden acceder a Sunrise Rewards a través del sitio web de la compañía, sunriseairways.net, el portal del programa de fidelización, la aplicación móvil y el centro de atención telefónica.

Según la empresa, está previsto incorporar nuevas funciones, entre ellas opciones para canjear recompensas y herramientas relacionadas con las tarjetas de membresía.

El patrimonio cultural de Haití

Más allá de su función como enlace para quienes viajan a reunirse con familiares y amigos, Haití posee un patrimonio cultural marcado por las influencias africanas y francesas, así como por su historia como la primera república negra independiente del mundo, fundada en 1804.

Entre los principales monumentos históricos del país figuran la Ciudadela Laferrière y las ruinas del Palacio de Sans-Souci, ambos vinculados a los primeros años de la independencia haitiana e incluidos en un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La gastronomía constituye otra expresión de la identidad cultural del país. Entre los platos tradicionales destaca el griyo, elaborado con carne de cerdo marinada y frita, que suele servirse con pikliz, una preparación picante de vegetales encurtidos. También son habituales los platos de arroz acompañados de salsa de frijoles. Haití es conocido, además, por su ron Barbancourt.

El arte y la música siguen ocupando un lugar central en la vida cultural haitiana, desde los trabajos en metal y la escultura hasta expresiones musicales tradicionales como el rara y la meringue.

No obstante, quienes deseen viajar al país deben consultar las alertas de seguridad vigentes del Departamento de Estado de Estados Unidos antes de planificar su visita. La situación de seguridad puede afectar las condiciones de viaje y la capacidad de las autoridades para prestar asistencia.