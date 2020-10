Geraldine Bazán pide que no le pregunten por Gabriel Soto

La actriz mexicana fue interceptada recientemente en un aeropuerto y ante la insistencia de algunos periodistas hizo la mencionada petición.

"Yo creo que mi vida personal no le incumbe, así como su vida personal no es de mi interés", aseveró. "La verdad es que cada quien lleva su vida y ustedes son los que nos revuelven otra vez. Yo respeto su vida, él respeta la mía y ya no voy a hablar más de eso. Se los pido que ustedes de verdad dejen de involucrarme porque no tengo ya nada que ver", subrayó.

Así respondió Geraldine Bazán tras ser consultada por lo que opinaría Gabriel acerca de los últimos titulares que han salido alrededor de su vida privada.