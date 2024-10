Gerard Piqué insinúa que separación de Shakira no fue contada de forma correcta

MIAMI.- La polémica separación de Gerard Piqué y Shakira continúa dando de qué hablar. Pero, recientemente el exfutbolista español insinuó que se siente tranquilo porque la opinión pública no lo conoce y la historia que llevó al ocaso de la relación no fue contada, a su juicio, de la forma correcta.

Ante esto, Piqué respondió: "Sí, yo siempre he estado muy tranquilo. Sé del mundo en el que vivimos y sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación dicen lo que quieren vender, pero al final la verdad o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNN en Español (@cnnee)

Sin mencionar a la madre de sus hijos ni a su nueva pareja, Piqué enfatizó que lo mejor que pudo hacer durante la controversia fue mantenerse rodeado de sus seres queridos.

"Siempre he creído que lo mejor es que, al final, esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces. Eso me da mucha tranquilidad".

"Soy muy feliz"

Asimismo, señaló que si bien todo el mundo quiere opinar, muchas veces la libertad de expresión te lleva a hacer juicios errados.

"Entiendo perfectamente que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión que cada uno opine lo que quiera”, insistió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Pique (@3gerardpique)

Por último, destacó que se siente feliz por la vida que ha cosechado.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado de la vida que he tenido y de jugar en el club de mi vida que es el Barça durante más de 20 años. De tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. A partir de ahí, crear cosas como la Kings League. Veremos qué me depara el futuro. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días".