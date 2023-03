Gerard Piqué opina sobre canción de Shakira con Bizarrap

"Sí, sí, obviamente. No, no voy a hablar del tema. No creo que toque", respondió Gerard Piqué acerca de BZRP Music Sessions #53.

"Yo creo que las personas tenemos al final la responsabilidad, y sobre todo las personas que son padres, de intentar proteger a nuestros hijos", agregó.

Asimismo, el español de 36 años enfatizó que para él una de las cosas más importantes es que sus hijos, Milán, de 10 años, y Sasha, de 8, estén bien.

"Y a partir de de aquí no quiero decir nada al respecto. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar más del tema porque creo que al final lo único que quiero es que estén bien", dijo Piqué.

En 2022 Shakira y Piqué lograron un acuerdo con la custodia compartida de sus hijos. La colombiana se mudará con los pequeños a Miami y el exfutbolista catalán viajará a constantemente a la ciudad para compartir con Milan y Sasha.

