Gilberto Gil celebra el amor con ópera estrenada en París

Pero a sus 80 años, Gilberto Gil sabe empuñar con calma su guitarra ante 150 músicos del Coro y Orquesta de Radio France.

Amor azul es una creación operística con influencias musicales brasileñas, compuesta en dos actos en colaboración con el director de orquesta Aldo Brizzi, un viejo amigo de Gil.

"La hospitalidad de Radio France y la posibilidad de empezar aquí, en París, para luego interpretarla en Europa y en otros lugares le da al proyecto mucha solidez", explicó el autor de éxitos como Toda Menina Baiana.

El libreto se inspira en poemas hindús y de divinidades como Krishna.

Algo que no sorprende en Gilberto Gil, hijo de una generación que creció fascinada por el misticismo indio, y que además le sirvió como refugio espiritual durante su encarcelamiento a finales de los años 1960, bajo la dictadura militar.

A partir de esas fuentes, Gilberto Gil medita musicalmente sobre sus temas favoritos: el amor, la transmisión y el mestizaje.

"El amor lo es todo, es más importante que la muerte", aseguró con una sonrisa el cantautor.

El ejemplo del grupo The Who

Percusionistas, cantantes de Bahía y bailarines indios acompañan a la orquesta filarmónica sobre el escenario.

Aldo Brizzi, un director italiano políglota, que ha vivido en Brasil, no se siente intimidado ante esta mezcolanza de estilos.

"Hace un momento, cuando me senté con todos estos músicos, me acordé de The Who, que también tocaron con un conjunto sinfónico hace tiempo", recordó Gilberto Gil.

El grupo de rock británico rompió moldes en los años 1970 con su ópera-rock Tommy.

Amor azul tiene una ambición más universal. Gilberto Gil reivindica influencias europeas, provenientes de Italia, Portugal, Francia y España, elementos muy presentes en la música de Brasil junto a ingredientes orientales.

A su izquierda se sienta otro guitarrista, su hijo Bem Gil. "Es natural que me acompañe, es un músico ya veterano. Juntos hemos hecho muchos proyectos, y para él es un desafío muy importante tocar con un conjunto de estas dimensiones", razonó Gilberto Gil.

"Sentido de la palabra 'progreso'"

Transmitir es esencial para este exministro de Cultura.

"Estaba al frente de un ministerio que miraba hacia la modernidad", recordó Gilberto Gil, que ejerció el cargo durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Vivimos un momento difícil con la llegada de la derecha dura (del presidente Jair Bolsonaro)", explicó. "Para Bolsonaro, todo era capitalismo, beneficios. No entendía el sentido de la palabra 'progreso', de la redistribución de la riqueza".

"El regreso de Lula, con su experiencia, su carácter, su justicia, es el retorno de la esperanza", concluyó Gilberto Gil.

FUENTE: AFP