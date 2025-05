Gisele Bündchen aborda los desafíos de la maternidad

Sin embargo, Bündchen señaló que con el pasar de los meses siente que poco a poco retoma sus rutinas.

"Es agradable volver a ver a todos después de este descanso. Peinarme y maquillarme me hace sentir como si estuviera de vacaciones: con un bebé, las noches son tan cortas que apenas me he cepillado el pelo en los últimos meses. Ahora que mi pequeño duerme toda la noche, he recuperado el control de mi ritmo", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisele Bundchen (@gisele)

Nuevos retos

Explicó que si bien el nacimiento de su primer hijo con Valente ha sido un gran reto, pues Benjamin y Vivian, hijos que tuvo con Tom Brady, ya tienen 15 y 12 años respectivamente, se siente agradecida por tener un tiempo en el que ha podido disfrutar de sus retoños.

"Como cualquier madre primeriza sabe, ¡es increíble cómo dormir mucho o no dormir lo puede cambiar todo! Pero, al mismo tiempo, me siento muy agradecida: poder estar en casa con mis hijos y disfrutar cada momento con ellos no tiene precio", señaló.

El 11 de mayo, a propósito del Día de las Madres, Gisele compartió en redes sociales una serie de fotografías junto a sus hijos, incluyendo algunas del nuevo miembro de la familia. En el mensaje aseveró que se encontraba disfrutando de la vida.

"He estado tranquila por aquí, pero muy ocupada viviendo la vida... A veces, los momentos más hermosos no se comparten, simplemente se viven. Últimamente, he estado abrazando los ritmos más lentos, las conexiones reales, la belleza de las lecciones que trae el estar presente", reza el texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisele Bundchen (@gisele)

Asimismo, recordó a su madre, quien en 2024 perdió la batalla contra el cáncer; pero resaltó sentir su corazón lleno por tener la oportunidad de ser mamá.

“Hoy, en el Día de las Madres, extraño especialmente a mi mamá, pero mi corazón está lleno. Ser madre ha sido mi mayor regalo, una experiencia que me hace humilde, me enseña y me llena de gratitud cada día. A todas las madres, su amor moldea el mundo de maneras indescriptibles. Las veo, las honro. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Les envío mucho amor!”, concluyó.

Pese a las dificultades que ha vivido, la modelo de 44 años comentó a Vogue France que actualmente se siente segura de sí misma y orgullosa de ser la mujer en la que se ha convertido.

"Me siento más cómoda conmigo misma y tengo más claras mis prioridades. Estoy agradecida de estar donde estoy. Siento que me lo he ganado. Estar con mi familia, especialmente cuando podemos hacer actividades al aire libre juntos. Pasar tiempo con ellos es lo que me hace más feliz".