Giselle Blondet habla de los retos que enfrenta en Telemundo

Tras trabajar durante décadas para Univisión, para Giselle Blondet no ha sido fácil acoplarse a su nuevo canal.

"Una de las cosas más difíciles para mí, por lo menos, ha sido acostumbrarme a que todo, todo es nuevo para mí (...) "Todos los maquillistas que están aquí que soy divinos yo no los conocía. Imagínense veintipico de años con las mismas maquillistas y todo eso, así que he vuelto loca aquí a Dima y Danilo, los he vuelto locos; que si el pelo no así, que si súbelo para acá, que si bájamelo del otro lado, y a ella que si la base más suave, que si no me hagas mucho…", explicó la presentadora.

Aunque algunas personas pudieran pensar que son detalles frívolos, Giselle Blondet dejó claro que, para ella, no lo son.

"Parecen detalles frívolos, pero la verdad no lo son porque si uno no se siente a gusto entonces cómo uno va a proyectar tranquilidad, seguridad, etc.", dijo.