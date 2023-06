Gloria Estefan celebra ingreso al Salón de la Fama de Compositores

Durante una entrevista que concedió a la revista Billboard , Estefan aseguró que componer siempre ha sido una motivación para ella. “Aún me hace muy feliz componer y siempre es una sorpresa cuando llega algo. Es lindo que haya pasado tantas veces y que esté recibiendo este honor tan grande. Mientras tenga algo que decir, van a escucharme”, comentó.

Gloria Estefan ganó el reconocimiento mundial durante su etapa como vocalista principal de Miami Sound Machine, la banda estadounidense de pop latino creada por su esposo, el productor Emilio Estefan.

El proyecto revolucionó los estándares del pop anglosajón al compenetrarlo con los sonidos latinos, así como cantando en inglés y español. Conga y Rhythm is Gonna Get You son algunos de los himnos con los que la agrupación marcó un hito en la industria musical.

Posteriormente, Estefan inició su carrera como solista, con la que ha logrado posicionar sus canciones en importantes rankings musicales y alzándose con premios Grammy y Latin Grammy.

Según estimaciones de Billboard, la cubana ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, y en diciembre de 2022 lanzó el álbum Estefan Family Christmas. Recientemente, Estefan también coescribió la canción Gonna Be You con Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper y Debbie Harry para la película de comedia 80 For Brady.

Para ella, el reconocimiento le recuerda que ha tenido la oportunidad de estar en un lugar en el que la libertad permite soñar y conquistar esos sueños.

“Yo pienso que llegamos aquí a hacer lo que amamos. Lo que sí significa, es que hay la libertad en este país de poder lograr cualquier sueño que tengas. Para mí las letras y la música ha sido algo que yo me sentaba con los discos y leía quién escribió todo, leía la letra, ¡la absorbía! Me ayudó a atravesar momentos muy difíciles. Así que como una niña músico en ese entonces, que la música de otros fue mi salvavidas en momentos difíciles con mi padre, la música siempre ha sido lo más bello de mi vida, entonces que mis canciones sean eso para otras personas es algo realmente especial, es un privilegio que no tomó levemente”, agregó.

Linda Moran, presidenta y CEO de SHOF, confirmó que este 15 de junio será la ceremonia en la que Estefan compartirá con otros artistas que admira como Glen Ballard, así como Sade Adu, Snoop Dogg, Liz Rose, Jeff Lynn y Teddy Riley.

En la cita, Gloria Estefan tendrá una participación especial pues fue seleccionada para cantar.

FUENTE: REDACCIÓN