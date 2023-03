Gloria Estefan habla sobre cómo cuidar la salud mental

La madre de Gloria falleció a lo 88 años. Entonces, la cantante compartió en Instagram que Fajardo murió en paz y rodeade familiares y amigos. "Sé que fue exactamente como ella hubiera querido que fuera su partida de esta tierra, rodeada de amor y las verdaderas representaciones de todos los que fueron especiales para ella en la vida", escribió.

Durante la conferencia, Estefan señaló que la experiencia la llevó a darse cuenta de la importancia de la terapia, por lo que aseguró que es una herramienta necesaria no solo para los adultos sino también para los jóvenes, reseñó People.

“Creo que (la terapia) es muy importante hoy en día, ya que veo que la ansiedad crece en nuestra juventud”.

La intérprete aseveró que es importante que se cuide la salud mental. “Hay mucha información, mucha negatividad, muchas cosas difíciles. Tenemos que aprender a desconectarnos".

Asimismo, Estefan agregó que la meditación también la ha ayudado a sobrellevar algunas situaciones. “Es útil para mí porque acalla esas voces que todos estamos escuchando constantemente”.

Destacó que para ella es importante en las cosas que llenan su vida: “mi familia, mi nieto, tiene 10 años y es la luz de mi vida y pasar tiempo con él es lo más increíble para mí”, manifestó.

Nuevas perspectivas

La cantante también recordó que un accidente de autobús que sufrió en 1990 fue un episodio, que al igual que la muerte de su madre, le dio una nueva perspectiva sobre su vida.

Comentó que el episodio la dejó herida y por un tiempo no pudo valerse por sí misma. "No podía darme la vuelta, no podía sentarme. No podía estar sola".

No obstante, se permitió tomarse unos días para vivir el duelo de la experiencia y luego siguió adelante. “Dije: '¿Sabes qué? Está bien, eso es suficiente. Me he dado suficiente lástima. ¿Qué debo hacer?'".

Consideró que el ego está lejos de darle a las personas fortaleza, por lo que compartió cuáles son los valores que, a su juicio, brindan un verdadero liderazgo.

"A veces, el ego se interpone en el camino de las personas. El ego es una pérdida de tiempo. Realmente no hay lugar para eso. Pero si siempre venimos de un lugar de fortaleza, amabilidad, apertura e inclusión, es una forma mucho mejor de liderar".

FUENTE: REDACCIÓN