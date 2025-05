Gloria Estefan pone a bailar en los American Music Awards 2025

MIAMI.- El talento latino no solo recibió varios reconocimientos en los American Music Awards 2025 , también brilló en el escenario de la mano de Gloria Estefan , quien puso a bailar al Fontainebleau Las Vegas con una presentación que recorrió algunos de sus éxitos musicales.

La Reina del Pop Latino interpretó un popurrí encabezado por su tema de 1987 Rhythm Is Gonna Get You.