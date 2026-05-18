lunes 18  de  mayo 2026
MÚSICA

Gobierno de España rechaza cancelar concierto de Kanye West

Se cancelaron varios de los conciertos de su gira en países como Reino Unido, Polonia, Suiza, Francia y Corea del Sur

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

MADRID.- El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, calificó este lunes de "repugnantes" las declaraciones del rapero Kanye West en las que ensalza el nazismo, pero dijo que no corresponde al Gobierno español promover las cancelaciones de ningún evento.

El artista estadounidense tiene previsto un concierto en el estadio Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio, como parte de su gira mundial Ye Live Concert Tour, que lo llevará hasta el próximo agosto por estadios de todo el mundo pero que se ha visto rodeada de la polémica.

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Cancelaciones

Se cancelaron varios de los conciertos de su gira en países como Reino Unido, Polonia, Suiza, Francia y Corea del Sur, o incluso fueron vetados por las autoridades, debido a su historial de comentarios antisemitas y racistas, y declaraciones de admiración hacia Adolf Hitler y de apología del nazismo.

Recientemente Kanye West, conocido ahora como Ye, se disculpó públicamente por sus comentarios antisemitas y los atribuyó a su trastorno bipolar.

Urtasun insistió en que pese al rechazo que le puedan producir estas manifestaciones, no le corresponde promover la cancelación de ningún evento por las opiniones de un artista y en eso, dijo, ser consistente con las políticas del Ministerio de Cultura.

FUENTE: EFE

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