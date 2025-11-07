viernes 7  de  noviembre 2025
SÉPTIMO ARTE

"Good Boy": una película aterradora desde la perspectiva de un perro

La cinta de Ben Leonberg llega a la cartelera venezolana. Un leal canino se muda con su dueño a una casa abandonada en la que deberá luchar contra fuerzas sobrenaturales

Escena del filme Good Boy del cineasta Ben Leonberg.

Escena del filme "Good Boy" del cineasta Ben Leonberg.

Captura de pantalla/Youtube/Mundo D Película
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Dicen los buenos productores de cine que hacer una gran película no requiere siempre de un enorme presupuesto. Y dentro del género terror los ejemplos sobran. Destaca de esa filmografía la cinta El proyecto de la bruja de Blair, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez en 1999. Allí el mayor recurso fue el ingenio: una inteligente campaña de intriga (en una época sin redes sociales) presentaba la historia como un documental real -siendo ficticio- en el que tres jóvenes estudiantes se iban a investigar sobre una bruja que acechaba a un pueblo y, en medio de su investigación, desaparecen misteriosamente.

Pero 'las autoridades' encuentran su cámara y allí estaba registrado lo ocurrido y ese es el filme que ve el público. Costó 60 mil dólares y recaudó 250 millones de dólares a escala mundial. Que el ejemplo sirva -salvando las distancias- para analizar lo que está ocurriendo con Good Boy, filme del realizador estadounidense Ben Leonberg, que llega el próximo jueves 6 de noviembre a la cartelera venezolana, gracias a Mundo D Película. Acá el ingenio tiene cara de perro.

Lee además
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous. video
CINE

Estrenan primer trailer de biopic sobre Michael Jackson
Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
CELEBRIDADES

Meghan Markle regresa a la actuación

Filme

Good Boy costó 750 mil dólares y ha obtenido en taquilla, hasta la fecha, una suma que supera los 7 millones de dólares, según lo publicado en el portal Box Office Mojo, una fuente confiable en materia de cifras cinematográficas. En cuanto a la crítica, la película cuenta con un alto puntaje de 73 sobre 100 en Metacritic.com y 89% de reseñas a favor en Rotten Tomatoes.com.

Pero, ¿a qué se debe este éxito de taquilla y de crítica de Good Boy? Sitios web especializados reseñan que, más allá de que sea un filme del género terror, su principal “gancho” es su protagonista: un adorable perro de raza Nova Scotia Duck Tolling Retriever que fue filmado mostrando todo su rango emocional, tal cual como si fuese un actor humano. Tener esta “visión canina” como una de las protagónicas es lo que ha generado una conexión emocional con el público que la ha visto dentro y fuera de Estados Unidos (cabe destacar que la mayor recaudación del filme se ha dado gracias a su estreno doméstico más que el internacional). Pero no sólo el canino se lleva todo el crédito también la acertada y cuidada dirección de fotografía del mismo Leonberg, que permite una atmósfera indescifrable, propia del género. Se suman los sencillos pero funcionales efectos del terror psicológico y el tema de la lealtad perruna aún en una casa embrujada.

Embed

El punto de partida de Good Boy es Indy (en la vida real es la mascota del director), un perro que presencia cómo su dueño se encuentra en un estado físicamente vulnerable. El humano en cuestión se llama Todd. Él y su hermana Vera (Arielle Friedman) sostienen los diálogos que guían al espectador en la narrativa de esta historia. Todd, quien sale de una rehabilitación por consumo de sustancias ilícitas, decide de manera determinada mudarse a la casa abandonada en la que vivía su abuelo fallecido. Vera se opone al asunto y teme que Todd tenga una recaída. Al principio, los días transcurren en el inhóspito lugar sin electricidad. Todd intenta sin mucho éxito acondicionar el espacio y comienza a pedir a Indy que lo deje solo. Indy, por su parte, comienza a percibir presencias sobrenaturales que ponen en peligro la vida de su amo, por lo que intenta defenderlo a toda costa.

Detrás de cámaras

El rodaje de Good Boy tomó un año y un mes. Su director, además de hacer la fotografía, es coescritor de la historia junto a Alex Cannon. De acuerdo a lo reseñado en su propia página web, Leonberg obtuvo su Maestría en Dirección en la Universidad de Columbia, donde impartió clases durante más de cinco años.

Actualmente, enseña cine a nivel de pregrado en la Universidad Estatal de Montana. Su estilo suele combinar elementos fantásticos con historias cercanas. Su trayectoria además del cine abarca la Publicidad y la producción de Realidad Virtual.

Por su parte, Shane Jensen, el actor que da vida a Todd, tiene una carrera interesante dentro del cine independiente y una participación puntual en la conocida serie Law & Order en 2022.

Temas
Te puede interesar

Ariana Grande y Cynthia Erivo celebran secuela de "Wicked" con tatuajes a juego

Sydney Sweeney responde a rumores de noviazgo con Glen Powell

Periodista de DIARIO LAS AMÉRICAS Grethel Delgado gana premio de poesía en el País Vasco, España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aplaude mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompe una copia del discurso del presidente Donald Trump, después de que él pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, en Washington, DC, el 4 de febrero de 2020.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"

Te puede interesar

La alcaldesa Daniella Levine Cava y el director de MIA, Ralph Cutie. 
MOTOR ECONÓMICO

Daniella Levine Cava alerta sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.
SEGURIDAD

Senado de EEUU avala operaciones militares de Trump contra narcotráfico en el Caribe y el Pacífico

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
INMIGRACIÓN

Expira TPS para venezolanos: 600.000 inmigrantes en EEUU quedan expuestos a deportaciones desde hoy

El 7 de noviembre de 2025, viajeros hacían fila en un control de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. 
CAOS

Cierre gubernamental: cientos de vuelos cancelados en EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SOLICITA MULTAS

Fiscal general de Florida demanda a Planned Parenthood por "prácticas de marketing engañosas"