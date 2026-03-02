Revelan primer tráiler de "Scary Movie 6" con elenco original de la saga

Captura de pantalla del tráiler de la nueva entrega de "Scary Movie"

MIAMI.- Scary Movie está oficialmente de regreso. Los hermanos Wayans, Marlon, Shawn y Keenen, se reúnen por primera vez en dieciocho años para escribir la sexta entrega de la popular serie de parodias de terror . Es la primera película de la franquicia desde Scary Movie 5 en 2013.

En el tráiler se puede apreciar que la película regresa a sus orígenes: parodiar las películas de terror más populares de los últimos años. Sinners, The Substance y Weapons son algunos de los títulos que sirvieron de inspiración para esta historia.

Dicho adelanto inicia con una parodia de la escena del metro de Ghostface de Scream 6 con muchos personajes disfrazados, incluyendo a la asesina robot bailarina Megan. Marlon y Shawn Wayans se reúnen con Regina Hall y Anna Faris para enfrentarse nuevamente a su versión del villano Ghostface, pero principalmente para burlarse de Get Out, Smile y Longlegs, entre otras.

Reparto

Otros miembros del elenco que regresan incluyen a Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott.

La entrega original de Scary Movie, estrenada en el año 2000, fue una de las películas de terror con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos.

Recaudó 42,5 millones de dólares en taquilla, lo que representó el mayor debut para una película de terror con clasificación R y un director negro en ese momento.

Los hermanos Wayans desarrollaron la franquicia cinematográfica con Keenen escribiendo y dirigiendo las dos primeras películas. Marlon y Shawn coescribieron y protagonizaron las dos primeras.

El estreno mundial de la película será el 12 de junio de 2026.