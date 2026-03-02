lunes 2  de  marzo 2026
CINE

Revelan primer tráiler de "Scary Movie 6" con elenco original de la saga

Marlon y Shawn Wayans se reúnen con Regina Hall y Anna Faris para enfrentarse nuevamente a su versión del villano Ghostface

Captura de pantalla del tráiler de la nueva entrega de Scary Movie

Captura de pantalla del tráiler de la nueva entrega de "Scary Movie"

Captura de pantalla / Paramount Pictures / YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Scary Movie está oficialmente de regreso. Los hermanos Wayans, Marlon, Shawn y Keenen, se reúnen por primera vez en dieciocho años para escribir la sexta entrega de la popular serie de parodias de terror. Es la primera película de la franquicia desde Scary Movie 5 en 2013.

En el tráiler se puede apreciar que la película regresa a sus orígenes: parodiar las películas de terror más populares de los últimos años. Sinners, The Substance y Weapons son algunos de los títulos que sirvieron de inspiración para esta historia.

Dicho adelanto inicia con una parodia de la escena del metro de Ghostface de Scream 6 con muchos personajes disfrazados, incluyendo a la asesina robot bailarina Megan. Marlon y Shawn Wayans se reúnen con Regina Hall y Anna Faris para enfrentarse nuevamente a su versión del villano Ghostface, pero principalmente para burlarse de Get Out, Smile y Longlegs, entre otras.

Reparto

Otros miembros del elenco que regresan incluyen a Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott.

La entrega original de Scary Movie, estrenada en el año 2000, fue una de las películas de terror con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos.

Recaudó 42,5 millones de dólares en taquilla, lo que representó el mayor debut para una película de terror con clasificación R y un director negro en ese momento.

Los hermanos Wayans desarrollaron la franquicia cinematográfica con Keenen escribiendo y dirigiendo las dos primeras películas. Marlon y Shawn coescribieron y protagonizaron las dos primeras.

El estreno mundial de la película será el 12 de junio de 2026.

