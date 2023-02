Greeicy sobre nominación a Premio Lo Nuestro: "Me siento afortunada"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)

"Me siento súper feliz. Para mí es una fortuna porque llevo un buen tiempo preparando todo lo que viene, además viviendo una experiencia nueva desde el embarazo, que por supuesto no me permite estar tan presente en este tipo de eventos importantes para la industria musical. En este momento -donde he estado un poquito alejada- tener esa nominación, junto a artistas a las que admiro demasiado y que además están en momentos súper importantes de sus carreras, es un privilegio", dijo Greeicy.

En la categoría de Remix del año, la colombiana compite con los artistas Tiago PZK, Lit Killah, María Becerra y Nicki Nicole, por Entre nosotros; Anitta y Justin Quiles, por Envolver; Pedro Capó y Farruko, por Gracias; y Sech, Daddy Yankee y J Balvin, por Sal y perrea. Y aunque los hombres son los más nominados, Greeicy destacó el trabajo de las mujeres en este renglón de Premio Lo Nuestro.

"A ellas (nominadas) las admiro un monto: a María Becerra, Tini, Becky G, Elena, son artistas -mujeres además- con las que he tenido la posibilidad de compartir; admiro lo que está pasando con ellas, la disciplina que tienen. Porque cuando uno sabe que un proyecto está bien, significa (que hay) mucho trabajo (detrás)", resaltó la prometida de Mike Bahía.

"Así que me siento súper afortunada. Independientemente de que La ducha se lleve el premio o no, saber que va a tener esa mención ahí junto a esas mujeres, me hace sentir súper feliz", agregó la artista de 30 años.

La ducha remix se estrenó hace cuatro meses y de llevarse el galardón en Premio Lo Nuestro, Greeicy dedicará el reconocimiento a todas las mujeres.

"(Se lo dedico) a las mujeres. Siento que -por no sonar cliché- este es un tema precisamente poderoso por la magia y por el poder que cada una (de las cantantes) tiene de manera individual. Se juntaron todos esos poderes y el público de cada una hizo que la canción tuviera una proyección distinta; así que a las mujeres, a que vale la pena completamente juntarnos y hacer magia", adelantó la intérprete de éxitos como Más fuerte, Esta noche y Destino.

Conducido por Alejandra Espinoza, Adrián Uribe, Paulina Rubio y Sebastián Yatra, la edición 35 de Premio Lo Nuestro será transmitida en vivo por Univision, desde el Miami-Dade Arena el 23 de febrero a las 7:00 p.m./6c.