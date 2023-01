Víctor Manuelle recibe Premio Lo Nuestro a la Trayectoria

“Realizar que he podido vivir de lo que tanto me apasiona es muy significativo para mí. Saber que la producción de los premios, que son una plataforma muy importante, decidió hacerme este reconocimiento es algo muy emocionante. Me llena de orgullo, pues es muestra del esfuerzo de lo que he querido representar en el género de la salsa durante toda mi carrera“, dijo el cantante.

Víctor Manuelle cuenta con una trayectoria de 30 años en la que ha consagrado grandes éxitos, siendo reconocido como el Sonero de la Juventud. Debutó en 1993, con su álbum Justo A Tiempo.

“Todavía no puedo creer que ya celebramos 30 años de carrera. Cuando me crié en mi pueblo de Isabela yo solo quería cantar”, comentó el artista.

En su más reciente disco, Lado A Lado B, el cantante converge el ritmo de la salsa tradicional con ritmos tropicales, adoptando corrientes más contemporáneas.

“Para mí era importante dejar plasmado en este álbum lo que han sido mis dos facetas durante toda mi carrera. El arriesgarme a crear nuevos sonidos, sin abandonar el género de la salsa, es una de las razones principales por las que he podido mantenerme vigente y me permitió llegar a nuevas generaciones”, dice.

Lado A Lado B tiene colaboraciones con Miky Woodz y Farina, exponentes del género urbano, así como Marvin Santiago y La India, figuras destacadas de la salsa tradicional.

Víctor Manuelle ha ganado cuatro Premio Lo Nuestro, y este año compite en las categorías de música tropical: artista del año, álbum del año y colaboración del año por Vamo’ a ver si el gas pela, con Miky Woodz y Marvin Santiago.

