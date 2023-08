Grupo de exiliados cubanos se pronuncia contra Lenier Mesa

En una carta publicada hoy, 21 de agosto, -que llegó a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS- Jorge Luis Pérez Antúnez; Kiele Alessandra C., Ivette Domínguez, Thais Franco, Gretell Solermo, Armando Labrador, Dianelys Alfonso Cartaya "La Diosa", Lexter Savio Rodríguez; Aylin Zamora, Esteban Rodríguez y La Madrina se pronunciaron al respecto.

"A quien corresponda. Por medio de la presente carta expresamos nuestra profunda indignación al conocer que el artista cubano Lenier Mesa haya viajado a Cuba para asistir al festival de música Cayo Santa María, patrocinado por la dictadura Castro comunista. Resulta llamativo y sospechoso el hecho de que solo ha transcurrido apenas tres meses desde que Lenier Mesa y La Diosa lanzaron la canción Cuba primero, que criticaba al régimen comunista cubano; el video musical que acompaña a la canción fue protagonizado por varios activistas cubanos y víctimas de dicho Régimen entre ellos varios presos políticos", indica dicho documento.

"En el estreno del video musical Cuba primero” un reportero presionó a Lenier para que respondiera a los rumores de que eventualmente regresaría a Cuba para cantar en un concierto con el rapero Tekashi 6x9; Lenier dijo a los reporteros: “Regresaré cuando las personas que vayan a ver mi concierto tengan comida en sus refrigeradores… y un auto para poder viajar a mi concierto en primer lugar, y estar en un mejor lugar en general; cuando llegue ese momento, solo entonces regresaré a Cuba”. Ha quedado demostrado con este viaje a Cuba que el cantante Lenier Mesa faltó a sus palabras", agregó el grupo de exiliados cubanos.

Estas fueron las declaraciones del músico y compositor cubano radicado en Miami hace algunos meses y ahora se confirma que #Lenier está en Cuba.#LaCubaDeHoy #NoHayDignidad#MusicosSinMoral #CubaEstadoFallido pic.twitter.com/zh3L6TKecf — La Cuba De Hoy (@LaCubaDeHoy_Of) August 20, 2023

Asimismo, los artistas hicieron referencia a los presos políticas que se encuentran en la isla gracias a la represión y dictadura que prevalece en Cuba desde el 8 de enero de 1959.

"Mientras Maykel Osorbo pasaba su 40 cumpleaños en la cárcel por lanzar Patria y vida, una canción también crítica del régimen castrista, y más de 1.000 presos políticos languidecían en las cárceles castristas soportando todo tipo de maltratos, Lenier asistía y promocionaba simultáneamente la actuación de Tekashi en Cuba en el festival de música avalado por agentes de la Seguridad del Estado Cubano como el infame Gerardo Nordelo. La conducta de doble moral y cinismo del cantante Lenier Mesa expresa la doble moral de no pocos artistas que -por conveniencia- venden sus principios y traicionan a las víctimas de la represión. Firmamos esta declaración, participantes en el citado video musical de Cuba primero, en solidaridad con las victimas de la represión del castrismo en Cuba y el exilio para condenar el acto de Lenier Mesa en viajar a Cuba y normalizar relaciones con la dictadura castrista. Expresamos nuestra más justa indignación a lo que consideramos una burda manipulación de no solo nosotros, sino al pueblo de Cuba, a los presos políticos y de manera especial al exilio cubano. Las heridas de nuestra comunidad y la larga historia de resistencia contra los crímenes de lesa humanidad del régimen no deben ser utilizadas y luego ignoradas a conveniencia propia", finalizó el mencionado grupo exiliado.

Carta-Lenier-exilio.jpg Grupo de exiliados cubanos se pronuncia contra Lenier Mesa tras su aparición en Cuba. Cortesía/Exiliados cubanos

De acuerdo con información reseñada en Diario de Cuba, el periodista independiente Michel Hernández confirmó la presencia de Mesa en Cuba este fin de semana.

"El cantante cubano Lenier Mesa, abiertamente anticastrista, viajó a la isla a propósito del Music Fest Playa Santa María, evento acontecido este fin de semana en los hoteles del régimen ubicados en el cayo homónimo, ubicado al noroeste del municipio Caibarién. Allí, compartió junto al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine y la cantante e influencer dominicana conocida como Yailin la más viral. La foto que acompaña a esta nota muestra a Mesa con Tito el Bambino, reguetonero puertorriqueño que completaba el cartel del evento. Dicha fotografía fue publicada en Instagram por el influencer cubano asentado en EEUU conocido como un_martitodurako. Este, ya había posteado varios videos de Mesa presuntamente en Cuba junto a 6ix9ine y Yailin, pero fue el periodista independiente Michel Hernández quien confirmó la presencia de Mesa en Cuba", detalló el medio en su página web.

