Guardaespaldas de Depp dice que Amber Heard abusó del actor

En una declaración escrita de un testigo emitida cuando compareció ante el tribunal el jueves, el oficial de seguridad Sean Bett dijo que "durante el transcurso de la relación entre el Sr. Depp y la Sra. Heard, la Sra. Heard fue verbal y físicamente abusiva hacia el Sr. Depp".

“En muchas ocasiones, fui testigo de su grito al Sr. Depp. El Sr. Depp también me dijo en múltiples ocasiones que la Sra. Heard había abusado físicamente de él”, dijo.

Bett, un exdiputado del sheriff de Los Angeles que trabajó para Depp durante una década, dijo que regularmente tenía que sacar a la estrella de "Pirates of the Caribbean" de las malas situaciones cuando Heard estaba en un "estado de ánimo abusivo".

"Bett veía a menudo comportarse de esta manera cuando ella había estado bebiendo. Aprendí rápidamente a reconocer los signos, de modo que pudimos abandonar la situación antes de que se intensificara más”, narró.

Depp, de 57 años, y Heard, de 34, se conocieron en el set de la comedia de 2011 "The Rum Diary" y se casaron en Los Angeles en febrero de 2015. Heard solicitó el divorcio al año siguiente, y el divorcio se finalizó en 2017.

La defensa se basa en 14 acusaciones hechas por Heard de violencia por parte de Depp entre 2013 y 2016, en entornos que incluyen su isla privada en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un jet privado. Él los niega todos y afirma que Heard fue la agresora durante su volátil relación, que ha comparado con "una escena del crimen esperando que suceda".

En una semana y media de testimonio, el juez Andrew Nicol ha tenido noticias de Depp, quien acusó a Depp de compilar un expediente de reclamos falsos en su contra, así como de varios empleados de Depp y Heard que respaldaron su versión de los hechos.

Heard debe presentar su versión de la historia como prueba más adelante en el juicio, que está programado para durar tres semanas.

Bett fue interrogada el jueves por el abogado de The Sun, Sasha Wass, quien cuestionó su afirmación de que nunca había visto a Heard con hematomas en la cara o el cuerpo, pero había visto varias veces a Depp con hematomas infligidos por su esposa.

Wass sugirió que Bett mentía para proteger a Depp, su empleador.

"Señora, puedes llamarme mentiroso 100 veces. Yo no soy un mentiroso. Estoy diciendo la verdad", expresó Bett.

Se había programado que las exparejas románticas de Depp, Vanessa Paradis y Winona Ryder, presentaran pruebas, pero el abogado de Depp dijo el jueves que ya no aparecerían.

David Sherborne, indicó el jueves que ya no necesitaba llamarlos. "Por mucho que hubiera sido un placer tenerlos aquí", porque The Sun no cuestiona la afirmación de Depp de que nunca los golpeó.

Depp y la cantante francesa Paradis tuvieron dos hijos durante una relación de 14 años que terminó en 2012. La actriz estadounidense Ryder salió con Depp entre 1990 y 1993.

En una declaración escrita de un testigo revelada en parte en una audiencia previa al juicio, Ryder dijo que Depp "nunca fue, nunca fue violento conmigo". Nunca fue, nunca abusivo en absoluto hacia mí".

Paradis aseguró en una declaración de testigos que siempre había sabido que Depp era "una persona y padre amable, atento, generoso y no violento".