John Galliano interviene en el escenario durante la conferencia "Forces of Fashion" de Vogue en Milk Studios el 12 de octubre de 2017 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

La próxima exposición de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), que abrirá en mayo de 2027 e inspirará la Met Gala, estará dedicada a la carrera del diseñador británico John Galliano, según anunció este viernes la institución.

La muestra del Instituto de Moda del Met se llamará John Galliano: Horizons y abordará los extraordinarios logros creativos del modisto de 65 años, pero también la conducta derogatoria que alteró fundamentalmente su carrera y reputación en 2011, a raíz de unos comentarios antisemitas.

El Met, que tiene la mayor colección de objetos relacionados con Galliano, se convertirá en el primer gran museo que homenajea al artista, a quien describe como uno de los diseñadores más inventivos e influyentes de las últimas cuatro décadas, indica un comunicado.

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Ariana Grande se aleja de los reflectores

La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira The Eternal Sunshine Tour y finalmente no participará en el musical Sunday in the Park with George, en Londres, ante el escrutinio público constante, según informan este domingo diversos medios de la farándula.

Un representante de la artista declaró a People y Deadline que Ariana Grande se alejará temporalmente de la vida pública al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre. En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación.

La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, Petal, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado el debate en redes sociales sobre su salud.

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Gigi Hadid y Bradley Cooper desatan rumores de compromiso

Gigi Hadid y Bradley Cooper han sido captados juntos paseando por París. Aunque la postal no debería de sorprender, pues se sabe que la modelo y el actor mantienen un romance desde finales de 2023. Sin embargo, un detalle en sus manos llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente han sacado sus conclusiones.

En las imágenes que se han viralizado se observa a la pareja luciendo atuendos deportivos mientras caminan tomados de la mano. No obstante, ambos lucen llamativos anillos en los dedos anulares de sus manos izquierdas. Esto ha despertado la curiosidad de saber si se trata de alianzas matrimoniales, pues es en estas donde se usa este símbolo; o si se trata de al menos una señal de compromiso.

Si bien son muchas las dudas que inundan el internet, ni Bradley ni Gigi han confirmado que su relación haya escalado a un nuevo nivel

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Capturan a presunto autor del asesinato de la influencer Valeria Márquez

A más de un año del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de un hombre, a quien se ha vinculado como el presunto coautor material del feminicidio de la famosa joven de entonces 23 años.

Por medio de un comunicado, publicado el domingo 2 de agosto, la institución informó que el hombre, identificado como Iván Martín 'N', fue arrestado el 1 de agosto durante un cateo en San Juan de Ocotán, en Zapopan, municipio donde se suscitó el delito.

En el mensaje publicado se especificó que el operativo forma parte de las investigación en curso y que desplegó a agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en coordinación con el Ejército Mexicano y Agentes de la Guardia Nacional.

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La princesa Eugenia se convierte en madre por tercera vez

La familia real británica da la bienvenida a una nueva integrante, pues la princesa y su esposo, Jack Brooksbank, se han convertido en padres por tercera vez.

A través de un comunicado oficial en las redes sociales de la familia real se anunció el nacimiento de la primera niña de la pareja, quien se une como la hermana menor de August Philip Hawke, de cinco años, y Ernest George Ronnie, de tres. El nombre de la pequeña aún no ha sido revelado.

Por su parte, la princesa Eugenia compartió la misma foto en su Instagram. La revista People informó que la pequeña nació en Portugal, donde la familia reside parte del año.

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