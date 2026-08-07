viernes 7  de  agosto 2026
CINE

Rodaje de la segunda parte del biopic de Michael Jackson inicia a finales de año

La primera película concluye con la gira Bad de 1987 y no está claro qué periodo de la vida de Jackson abordará la segunda película

Prince Jackson, Graham King, Jackie Jackson, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Eddie D. Melton posan en el escenario durante la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de Michael el 13 de abril de 2026 en Gary, Indiana.&nbsp;

Prince Jackson, Graham King, Jackie Jackson, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Eddie D. Melton posan en el escenario durante la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de "Michael" el 13 de abril de 2026 en Gary, Indiana. 

AFP/ Vía Brian Ach/Getty Images para Lionsgate

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Michael, el biopic sobre Michael Jackson que ha recaudado más de 1.016 millones de dólares en todo el mundo, tendrá una segunda parte que comenzará a rodarse a finales de este año o principios de 2027, según ha revelado Variety.

Lionsgate, la productora del filme, prevé que esta nueva entrega pueda estrenarse a finales del año que viene o principios de 2028.

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Michael es el biopic que más ha recaudado de la historia del cine. Desde su estreno el 21 de abril ha recaudado 1.016 millones de dólares en todo el mundo, 372 millones en Norteamérica y 643 en el resto del mundo.

El filme, protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, y dirigido por Antoine Fuqua, narra la trayectoria del artista desde sus comienzos en los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella.

Secuela

La primera película concluye con la gira Bad de 1987 y no está claro qué periodo de la vida de Jackson abordará la segunda película.

La película tenía previsto abordar las acusaciones de abuso sexual pero los abogados de la herencia de Jackson descubrieron una cláusula en el acuerdo alcanzado con uno de los acusadores que impedía que este fuera representado en cualquier película.

Esto obligó a la productora a rehacer una parte de la historia, pero un directivo de la compañía, Adam Fogelson, señaló que parte del material que se eliminó podría utilizarse en esta próxima secuela.

"Tenemos varias secuencias, especialmente algunas grandes secuencias musicales, que se rodaron anteriormente y que casi con toda seguridad se incorporarán", dijo Fogelson en una llamada con inversores.

"Ahora mismo estamos centrados sobre todo en cómo asegurarnos que podemos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y lo que se merece después de la experiencia que les ofrecimos la primera vez".

FUENTE: EFE

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