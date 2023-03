Guillermo del Toro alcanza su tercer Óscar

PREMIOS Por primera vez, la alfombra de los Óscar no será roja

La película, que aborda el fascismo, la guerra y el dolor, también tiene un tono muy diferente al de la adaptación clásica de Pinocho de Disney, pero el ambicioso abordaje de los temas y el sorprendente uso de la animación stop-motion sedujeron a los votantes de la Academia.

"La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación", dijo Del Toro al recibir la estatuilla.

En la película, Gepetto, todavía de luto por la pérdida de su único hijo décadas antes, talla una marioneta de madera que de repente cobra vida.

A pesar de que su amigo Sebastián J. Grillo (con la voz de Ewan McGregor en el original en inglés) se empeña en evitarlo, Pinocho es engañado para que huya a un circo con el malvado Conde Volpe (Christopher Waltz).

Mientras Gepetto y Grillo parten detrás de él, Pinocho es reclutado en un campo de entrenamiento fascista, lucha contra una espantosa bestia marina, viaja hacia y desde el más allá, e incluso se encuentra cara a cara con el mismísimo dictador italiano Benito Mussolini.

Un elenco de voces estelares en inglés también incluye a Cate Blanchett, John Turturro y Tilda Swinton.

El proyecto había sido durante mucho tiempo un sueño de Del Toro. Pero sus esfuerzos para hacer la película enfrentaron rechazos y frustraciones durante aproximadamente una década, antes de que Netflix se sumara al proyecto en 2018.

"Llevo la mitad de mi carrera luchando para hacerla", dijo Del Toro a la AFP.

El cineasta repitió muchas veces a los estudios que no estaba haciendo una película para niños, pero que los niños podían verla, algo que admitió que era un argumento muy poco convincente para un Hollywood con mentalidad de ganar dinero.

Escogió la era de los saludos militares, el conformismo estricto y el machismo violento -un momento en el que comportarse como un títere era algo bueno- para enfatizar la propia naturaleza desobediente de Pincocho.

"Quería que Pinocho, que era el único títere, no actuara como un títere. Pensé que temáticamente eso era perfecto", dijo.

Del Toro ya utilizó antes sus distintivos cuentos de hadas góticos para abordar el espectro del fascismo con películas como El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, ambas ambientadas en la dictadura de Francisco Franco en España (1939-1975).

"Caleidoscópica"

Además de la complejidad y los gastos inherentes a la película, se necesitaron más de mil días de filmación.

La película utiliza el minucioso método de animación stop-motion, en el que las marionetas se manipulan cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento.

Para Del Toro, nunca fue una opción el uso de imágenes generadas por computadora, como la reciente Pinocho de Disney, nueva versión de su anterior animación seminal de 1940.

"Fue muy pertinente para mí hacer una historia de un títere con títeres, y los títeres creen que no son títeres", dijo a la AFP. "Es una especie de cosa caleidoscópica".

Aunque Del Toro siempre estuvo fascinado por la animación, ganó sus premios Óscar a mejor director y mejor película un film de personajes de carne y hueso, La forma del agua, de 2017. Pinocho es su primer largometraje animado.

"Mi madre"

Si bien la historia explora los lazos entre padre e hijo, para Del Toro el film tiene mucho que ver con su madre, de quien era muy cercano. Fue ella quien le hizo conocer el personaje de Pinocho cuando el cineasta era un niño.

"Siempre coleccioné cosas de Pinocho... Mi madre y yo vimos (la película) juntos cuando yo era muy pequeño, y ella siguió dándome Pinochos durante toda mi vida", contó.

Guadalupe Gómez, la madre de Del Toro, murió en octubre, justo un día antes del estreno mundial de la película en Londres.

"Están a punto de ver una película que me unió a mi mamá toda la vida", dijo entonces el director al presentar el film.

Al ganar el Óscar, Pinocho de Guillermo del Toro, favorito en la categoría de animación, venció a El Gato con Botas: el último deseo, última entrega de la franquicia de Shrek, así como a Red, un film de Pixar con toque asiático, a la aventura de Netflix El monstruo marino y al falso documental Marcel the Shell With Shoes On.

FUENTE: AFP