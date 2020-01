¿Habrá crossover de "Riverdale" con la Sabrina de Netflix?

MADRID.- El estreno de la tercera temporada de Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha dejado muchas preguntas sobre el futuro de la serie y cómo podría unirse al universo de cómics Archie. Esta franquicia comenzó en The CW con Riverdale y pronto se expandirá con el spin-off Katy Keene. Aunque muchos fans están ansiosos por ver un crossover entre la serie de Netflix y la de The CW, parece que por el momento no hay planes de hacerlo.