Hallan sin vida a hija del oscarizado cineasta William Wyler

MIAMI.- La comunidad artística de San Francisco está de luto. Las autoridades de California confirmaron el deceso de Judith Sheldon, de 84 años e hija del oscarizado cineasta William Wyler, y su esposo Wylie Sheldon, de 86.

Los cuerpos de ambos fueron hallados dentro de un vehículo la tarde del 15 de junio en una autopista de California.

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"En un comunicado compartido con PEOPLE, la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) informó que el lunes 15 de junio, alrededor de las 5:46 p.m. hora local, las autoridades respondieron al reporte de un Jeep Compass 2022 detenido en el arcén derecho de la Interestatal 5, al norte de Fawndale Road", reseña la revista People en Español.

Un oficial se acercó al vehículo y observó que los pasajeros estaban inconscientes. Aunque él, un compañero y los equipos de primeros auxilios les brindaron auxilio, la pareja fue declarada muerta en el lugar.

"Parece ser un incidente relacionado con la salud", indicó la CHP en el comunicado.

No obstante, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del deceso.

Legado

La familia Sheldon es conocida por ser importantes mecenas de la escena artística de San Francisco.

SFGate informó que la pareja promovió a numerosos artistas. Judith incluso fue directora artística del Festival de Cine Mudo de San Francisco.

"Sé que ser parte de San Francisco era muy importante para ellos. Estaban en una posición que les permitía apoyar las artes. Criaron a su familia aquí y eran una parte integral de la comunidad", Anita Monga, actual directora del festival a SFGate.

Además, a Judith se le conoció también por ser hija del director ganador del Óscar William Wyler, quien en su acervo fílmico dirigió títulos como Ben-Hur, Roman Holiday, Mrs. Miniver y The Best Years of Our Lives, según el San Francisco Chronicle.