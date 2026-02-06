viernes 6  de  febrero 2026
Halle Berry

Halle Berry comprometida con Van Hunt tras 5 años de relación

La decisión de Berry de confirmar públicamente su compromiso con Hunt se produce después de que él revelara que ella se negó a su primera propuesta

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

AFP/Ángela Weiss

MIAMI.- Halle Berry está lista para caminar por el altar nuevamente. Durante una aparición en el programa The Tonight Show, la actriz confirmó su compromiso con Van Hunt, su pareja de cinco años. Berry le contó al presentador Jimmy Fallon sobre la confusión de sus fanáticos respecto a la relación.

"Hay cierta confusión sobre si él me pidió matrimonio y yo le dije que no (...) No es así. No dije que no, simplemente no tenemos una cita. Claro que dije que sí, que me casaría con él", aclaró Berry.

Lee además
La actriz de Bollywood Priyanka Chopra Jonas y el cantante estadounidense Nick Jonas están entre los famosos invitados a la boda. 
CELEBRIDADES

Nick Jonas revela que hija con Priyanka Chopra tuvo que ser resucitada al nacer
Gilberto Santa Rosa posa para la cámara de DIARIO LAS AMÉRICAS tras conceder una entrevista por el lanzamiento de Íntimo.  video
MÚSICA

Gilberto Santa Rosa: "Soy un tipo agradecido y muy feliz"

Luego, la ganadora del Óscar mostró su anillo a la cámara bajo la reacción entusiasta del público en vivo.

La decisión de Berry de confirmar públicamente su compromiso con Hunt se produce después de que él revelara en junio de 2025 que ya le había propuesto matrimonio, pero ella se negó.

"Le hice la propuesta y, como pueden ver, sigue en suspenso. Simplemente está ahí, flotando. Quizás puedas animarla", declaró el cantautor a Today.com tras su primera entrevista conjunta con Berry.

Relaciones anteriores

En aquel momento, Berry rechazó su propuesta debido a sus anteriores matrimonios fallidos.

La estrella de Catwoman ha contraído nupcias tres veces. Estuvo casada por primera vez con el exjugador de la MLB David Justice, de 1993 a 1997; luego con el cantante y actor Eric Benét, de 2001 a 2005, y con su tercer exmarido, Olivier Martinez, de 2013 a 2016.

Hunt, por su parte, ha estado casado una vez.

La pareja se conoció en 2020 y conectó virtualmente durante la pandemia de COVID-19. Berry oficializó su relación con Hunt en Instagram en septiembre de ese mismo año, tras meses de insinuar un nuevo romance.

Confirmó que estaba saliendo con el cantante de Seconds Of Pleasure al compartir una atrevida foto suya con productos de la gira de Hunt.

Temas
Te puede interesar

Shakira desata euforia en El Salvador en vísperas de conciertos

Elton John denuncia la intrusión "aberrante" del Daily Mail en su vida privada

Fallece Cristina Rebull, dramaturga, cantante y actriz cubana, a los 65 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Te puede interesar

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Desfile militar en Moscú.
TEMA NUCLEAR

EEUU acusa a China de realizar ensayos nucleares en secreto

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio