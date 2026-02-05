Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump pidió este jueves a los republicanos en el Congreso que aprueben la Ley "SAVE America", un proyecto impulsado por su partido que ordenaría el cumplimiento de requisitos para votar en las elecciones federales de este año, en medio de nuevas acusaciones sobre un supuesto fraude electoral.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que las elecciones estadounidenses están "amañadas" y son "el hazmerreír de todo el mundo", y advirtió de que, si no se corrigen, el país "dejará de existir".

El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo que establece la ley SAVE, cuyas siglas significan "Salvaguardar la Eligibilidad del Votante Estadounidense".

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, ya aprobó el año pasado una primera versión de la Ley SAVE, que exige presentar documentación que pruebe la ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en elecciones federales, pese a que ya es ilegal que los no ciudadanos participen en estos comicios, sin embargo existen denuncias que inmigrantes indocumentados han votado en estados gobernados por los demócratas.

Versión actualizada

Recientemente, los republicanos introdujeron una versión actualizada que añade el requisito de identificación de votante a nivel federal.

El proyecto también plantea limitar el voto por correo, permitiéndolo solo en casos específicos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes, una medida que Trump volvió a respaldar públicamente en su mensaje.

Pero según organizaciones defensoras de los derechos civiles, que respaldan la negativa de los demócratas para asegurar el voto, advirtieron que estas disposiciones podrían supuestamente "dificultar el acceso" al voto de millones de personas, pese a que en cualquier paìs del mundo los votantes deben identificarse antes de ejercer el derecho al sufragio.

La iniciativa se produce después de que la Casa Blanca restara importancia a recientes declaraciones del presidente sobre la posibilidad de "nacionalizar" las elecciones.

En una entrevista con la NBC, Trump afirmó que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos, mientras que su portavoz, Karoline Leavitt, sostuvo que el objetivo central del mandatario es reforzar las garantías contra el voto de los no ciudadanos mediante legislación federal.

Los 60 votos

Con todo, la bancada republicana del Senado apenas cuenta con 53 escaños, por debajo del umbral necesario de 60, con lo que la propuesta de ley apunta a fracasar en la eventual votación, un desenlace que se habría evitado con la eliminación del filibusterismo —que obliga a alcanzar la mayoría de 60 escaños—, defendida por Trump en anteriores ocasiones pero con divisiones en el seno del Partido Republicano.

Pese esta situación, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, afirmó que se realizará la votación, según recoge la cadena NBC, si bien su par en la minoría demócrata, Chuck Schumer, indicó que hará "todo lo posible" para detener una ley que calificó de "abominación". "Es como la segunda versión de las leyes de Jim Crow en todo el país", agregó, aludiendo al conjunto leyes vigentes hasta 1965 que imponían la segregación racial, principalmente en el sur de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE