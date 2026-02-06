viernes 6  de  febrero 2026
Nick Jonas revela que hija con Priyanka Chopra tuvo que ser resucitada al nacer

Malti, a quien la pareja dio la bienvenida a través de una gestación subrogada en 2022, llegó al mundo en lo que Jonas describió como "circunstancias intensas"

La actriz de Bollywood Priyanka Chopra Jonas y el cantante estadounidense Nick Jonas están entre los famosos invitados a la boda.&nbsp;

La actriz de Bollywood Priyanka Chopra Jonas y el cantante estadounidense Nick Jonas están entre los famosos invitados a la boda. 

AFP/ Punit Paranjpe
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nick Jonas reveló detalles dramáticos sobre el nacimiento de su hija con Priyanka Chopra Jonas, Malti Marie. El cantante apareció en el más reciente episodio del podcast On Purpose de Jay Shetty, donde habló sobre el día del nacimiento de su hija.

Jonas explicó que Malti, a quien la pareja dio la bienvenida a través de una gestación subrogada en enero de 2022, llegó al mundo en lo que describió como "circunstancias intensas". De acuerdo a su relato, el personal médico de la Unidad de Cuidados Intensivos resucitó a la bebé de inmediato antes de entubarla.

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

Halle Berry comprometida con Van Hunt tras 5 años de relación
Gilberto Santa Rosa posa para la cámara de DIARIO LAS AMÉRICAS tras conceder una entrevista por el lanzamiento de Íntimo.  video
Gilberto Santa Rosa: "Soy un tipo agradecido y muy feliz"

"Esperábamos que llegara en abril del año en que nació, y recibimos una llamada diciendo que sería antes. Así que, básicamente, nos pusimos manos a la obra (...) Llegamos al hospital y ella salió. Pesaba 450 gramos y estaba... morada", recordó el músico.

El cantante comentó que, al haber nacido en medio de la pandemia de COVID-19, él y su esposa Priyanka tuvieron que hacer turnos de 12 horas en el hospital durante tres meses y medio.

"Todavía puedo sentirlo, como si lo oliera, siempre hay cosas viscerales. Era a la vez reconfortante y aterrador estar allí todos los días y ver a otras familias pasando por situaciones similares", añadió.

Añadió que la pequeña recibió seis transfusiones de sangre y que, luego de tres meses y medio, finalmente pudieron llevarla a casa.

"Siento que ella sabe cómo llegó al mundo y cómo fue ese primer capítulo de su vida. Así que cada día es un regalo, y se nota en su comportamiento y en lo emocionante que es todo", compartió el músico.

No es la primera vez que la pareja habla de los primeros meses de su hija. En 2023, Chopra declaró a la revista British Vogue que Malti nació un trimestre antes de la fecha prevista y que era más pequeña que su mano.

