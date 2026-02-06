Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

MIAMI.— El gobernador Ron DeSantis anunció este jueves, desde Palm Beach State University, una nueva fase de la iniciativa Healthy Florida First, encabezada por la primera dama Casey DeSantis y el cirujano general Joseph Ladapo, que detectó niveles elevados de glifosato en panes de consumo masivo y reiteró hallazgos previos de arsénico y metales pesados en dulces , con el objetivo de transparentar la información y fortalecer la prevención en salud pública.

DeSantis explicó en la rueda de prensa que el programa aplica estándares científicos independientes, los mismos utilizados en análisis anteriores de fórmulas infantiles, y que los resultados se publican de manera íntegra para que las familias “tengan derecho a saber qué están comprando”.

Recordó que la primera entrega, difundida a inicios de enero, analizó 24 fórmulas infantiles de siete marcas y encontró niveles elevados de mercurio, arsénico y plomo en algunas muestras, pese a que los pesticidas se mantuvieron generalmente por debajo de los umbrales de preocupación.

El foco actual: pan y glifosato

Al referirse a la fase actual, el gobernador señaló que el análisis de pan replicó los criterios científicos previos y que la información ya está disponible para el público. “La gente aprecia poder comparar y decidir por sí misma. Hay productos que se elaboran correctamente y otros que no, y el consumidor merece conocer esa diferencia”, afirmó, al subrayar que el trabajo responde a meses de investigación rigurosa liderada por el Departamento de Salud.

La primera dama centró su intervención en el impacto cotidiano de los hallazgos. “Uno entra al supermercado con una expectativa de confianza, asumiendo que lo que está en los estantes no está contaminado con pesticidas o metales pesados”, dijo Casey DeSantis, al explicar que el pan fue elegido por tratarse de un alimento consumido a diario, especialmente por niños.

Detalló que las pruebas detectaron en marcas ampliamente consumidas altos niveles de glifosato, -el principal componente de herbicidas como Roundup-, mientras que otras marcas no presentaron niveles detectables. “Esto demuestra que sí existe una manera correcta de producir estos alimentos sin que estos químicos terminen en nuestra comida”, afirmó.

Transparencia

Casey DeSantis calificó como “una desconexión alarmante” el hecho de que un químico etiquetado como peligroso para la ingestión aparezca de forma silenciosa en productos cotidianos. “Los consumidores merecen saber la verdad para tomar decisiones informadas.

Esa transparencia es exactamente la razón de esta iniciativa”, sostuvo, al anunciar que Florida trabaja para coordinar con otros estados y con la Food and Drug Administration (FDA) a fin de reforzar la supervisión del suministro alimentario.

Consecuencias de exposición a químicos

Por su parte, el cirujano general del estado advirtió sobre los efectos acumulativos en la dieta a largo plazo. “Pasamos la vida comiendo, y las decisiones que tomamos no solo tienen un efecto inmediato, sino consecuencias profundas con el tiempo”, afirmó Ladapo, quien vinculó la exposición crónica a ciertos químicos con el aumento de enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos, cáncer en jóvenes y autismo. Sobre el glifosato, señaló que “no parece existir un nivel seguro de exposición” en estos alimentos y que la mayoría de los estadounidenses presenta rastros en el organismo debido a su uso extendido en granos y cereales.

Ladapo explicó que la evidencia científica asocia el glifosato con daños al microbioma intestinal, alteraciones de la barrera intestinal y del sistema nervioso, y afecciones como el hígado graso.

“No es inevitable”, insistió. “Hay opciones y hay marcas que muestran niveles mucho más bajos o inexistentes. Es posible producir alimentos de forma sostenible sin exponer a las personas a sustancias que las enferman”, aseguró, al rechazar el argumento de que reducir estos químicos colapsaría el sistema alimentario.

El gobernador confirmo que los resultados de las fórmulas infantiles, los dulces y el pan están disponibles en el portal exposingfoodtoxins.com, y que se incorporarán nuevos estudios en los próximos meses.

El objetivo, reiteró, es priorizar la prevención junto al tratamiento y ofrecer datos verificables que permitan proteger la salud de las familias de Florida mediante un consumo cada vez más informado.

