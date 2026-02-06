EEUU acusa a China de realizar ensayos nucleares en secreto

Estados Unidos acusó el viernes a China de realizar ensayos nucleares secretos, justo después de pedir la inclusión del país asiático en eventuales negociaciones de un nuevo tratado de no proliferación con Rusia .

"Hoy puedo revelar que el gobierno estadounidense sabe que China realizó ensayos nucleares", incluso preparativos para ensayos de una potencia de "varios centenares de toneladas", declaró el subsecretario de Estado encargado del control de armamentos, Thomas DiNanno, en la Conferencia de Desarme en la sede de la ONU en Ginebra.

DIPLOMACIA Trump recibirá en marzo en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón

El alto funcionario acusó al ejército chino de "haber intentado esconder esos ensayos al resto del mundo", utilizando un "método tendiente a reducir la eficacia de la vigilancia sísmica".

Según Washington, China realizó un ensayo nuclear de ese tipo el 22 de junio de 2020.

Estas acusaciones llegan después de que DiNanno presentara un plan de negociaciones tripartitas con China y Rusia para establecer nuevos límites a las armas nucleares tras expirar el jueves el tratado Nuevo START entre Washington y Moscú.

El rechazo

El presidente estadounidense Donald Trump ya había afirmado en noviembre que Rusia y China hacían ensayos nucleares, "pero no hablan de eso".

Estados Unidos instó el viernes a una negociación tripartita con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara un importante tratado con Moscú.

Como es de suponer, China ya ha rechazado públicamente sumarse a las negociaciones de desarme, mientras que Rusia sugirió que también deberían incluirse otros Estados con armas nucleares como el Reino Unido y Francia.

"El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia", escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un ensayo en línea.

"Otros países tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar la estabilidad estratégica, y ninguno más que China", afirmó.

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas, presentó un nuevo plan en la Conferencia de Desarme de la ONU, en el que acusa al tratado Nuevo START, que expiró el jueves, de tener "defectos fundamentales".

DiNanno dijo que "las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y los fallos en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada".

"El arsenal nuclear chino, en su totalidad, no tiene límites, ni transparencia (...) ni control", añadió.

También acusó a Pekín de haber llevado a cabo, en particular en junio de 2020, pruebas nucleares y al ejército chino de haber "intentado ocultar estas pruebas" utilizando un "método destinado a reducir la eficacia de la vigilancia sísmica".

China "va camino de superar las 1.000 ojivas nucleares para 2030", afirma Estados Unidos.

Reformas en un nuevo tratado nuclear

La expiración del Nuevo START, que limitaba a Estados Unidos y Rusia a desplegar 1.550 ojivas nucleares cada uno, deja al mundo sin un tratado sobre las armas más destructivas del planeta, lo que ha desatado temores de una nueva carrera armamentística.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptó una propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener durante otro año las restricciones del Nuevo START, y el jueves pidió "un tratado nuevo, mejorado y modernizado".

Rubio apuntó que Estados Unidos "negociará desde una posición de fuerza".

"Rusia y China no deberían esperar que Estados Unidos se quede de brazos cruzados mientras eluden sus obligaciones y amplían sus fuerzas nucleares", escribió el secretario de Estado Marco Rubio.

"Mantendremos una disuasión nuclear robusta, creíble y modernizada. Pero lo haremos mientras exploramos todas las vías para cumplir el genuino deseo del presidente de un mundo con menos de estas armas terribles", añadió.

Trump ha dicho que quiere reanudar las pruebas nucleares por primera vez en décadas, frente a las grandes amenazas que representan China y Rusia.

El peligro de China

Estados Unidos y Rusia controlan juntos más del 80% de las ojivas nucleares del mundo.

El arsenal nuclear de China está creciendo más rápido que el de cualquier otro país, a razón de unas 100 nuevas ojivas al año desde 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

El representante adjunto chino ante la oficina de la ONU en Ginebra Shen Jian reiteró la posición oficial de Pekín. Insistió ante el organismo de desarme que "las capacidades nucleares de China están muy lejos del nivel de las de Estados Unidos o Rusia".

"China no participaría en negociaciones de desarme nuclear en esta etapa", sostuvo. Insistió en que "Estados que posee los mayores arsenales nucleares debe seguir cumpliendo sus responsabilidades" en materia de desarme nuclear.

Rusia, que no se considera sujeta a los límites del Nuevo START, estima que cualquier nuevo diálogo debería incluir a otros Estados con armas nucleares, como Francia y el Reino Unido, según su embajador Gennadi Gatilov ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

El embajador británico, David Riley, pareció descartar la idea, insistiendo en que "el Reino Unido mantiene una disuasión nuclear mínima".

De su lado, la embajadora francesa, Anne Lazar-Sury, afirmó que "todos los Estados con armas nucleares" deberían tener como objetivo adoptar medidas para "reducir el riesgo de uso de armas nucleares".

FUENTE: Con información con AFP.