viernes 6  de  febrero 2026
La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

De este modo, el proyecto ofrece hasta 40 de los fármacos "de marca más populares" con receta a precios reducidos, destacando el 'Ozempic' --indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 

SAUL LOEB / AFP
El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este jueves una página web denominada TrumpRx.gov, que ofrece a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios más bajos del mundo.

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este jueves una página web denominada 'TrumpRx.gov',  que ofrece a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios "más bajos del mundo".

CAPTURA DE PANTALLA DE IMÁGENES PUBLICADAS EN INTERNET

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos lanzó este jueves una página web denominada 'TrumpRx.gov', en clara alusión al presidente, Donald Trump, que ofrecer a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios "más bajos del mundo".

"A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores", dijo Trump en la Casa Blanca.

"Los estadounidenses han estado pagando durante mucho tiempo los precios de medicamentos más altos en cualquier parte del mundo... el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo", agregó.

La iniciativa, anunciada por el presidente Trump, se produce a raíz de la firma de une serie de acuerdos con más de una de decena de farmacéuticas, incluidas Pfizer, AstraZeneca y Novo Nordisk, para incluir algunos de sus medicamentos en TrumpRx con grandes descuentos.

De este modo, el proyecto ofrece hasta 40 de los fármacos "de marca más populares" con receta a precios reducidos, destacando el 'Ozempic' --indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pese a que se ha popularizado entre personas sanas que quieran bajar de peso, que pasa de 1.028 a 350 dólares, de acuerdo a una hoja informativa difundida por el Ejecutivo.

Una unidad de 'Gonal-F', un medicamento común utilizado en el proceso de fertilización in vitro (FIV), se ofrece en TrumpRx a 252 dólares, un 83% más barato de su precio habitual, según recoge la cadena CBS. Durante la campaña electoral, Trump se comprometió a garantizar que los tratamientos de fertilidad estuvieran totalmente cubiertos, ya sea por seguros privados o por el Gobierno.

El mandatario estadounidense, que ha presentado el portal en un evento en la sede presidencial en Washington, afirmó que se trata de "una de las iniciativas de salud más transformadoras de todos los tiempos". "Nunca ha habido nada igual", ha asegurado.

Captura de pantalla https://trumprx.gov/
El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este jueves una página web denominada 'TrumpRx.gov', que ofrece a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios "más bajos del mundo".

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este jueves una página web denominada 'TrumpRx.gov', que ofrece a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios "más bajos del mundo".

