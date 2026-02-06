Shakira desata euforia en El Salvador en vísperas de conciertos

Un mural con el rostro de Shakira, del artista Efrain Orellana, conocido como TNT, se observa afuera del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador, donde la colombiana actúa el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

SAN SALVADOR.- La colombiana Shakira ha desatado la euforia entre sus seguidores en El Salvador, que la esperan con un gigantesco mural para los cinco conciertos que ofrecerá en su gira "Las mujeres ya no lloran".

El epicentro del espectáculo será el estadio Jorge "Mágico" González, en el oeste de San Salvador, donde decenas de trabajadores están por terminar el montaje del escenario para las presentaciones del 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

El estadio tiene capacidad para unos 30.000 espectadores. En su costado sur y frente a un gigantesco mural de la diva de Barranquilla, el grafitero Efraín Orellana, de 36 años, dice que su obra "es una especie de homenaje" para dar "la bienvenida" a la artista.

El colorido mural del rostro de Shakira incluye "elementos salvadoreños" como el mapa del país, el monumento al santo patrono Divino Salvador del Mundo y el torogoz, el ave nacional, explica Orellana a la AFP.

"Es una locura bastante grande" la que se vive, dice a la AFP Juan Henríquez, al mostrar las camisetas estampadas con el rostro y frases de la artista que confecciona en su taller artesanal, en Merliot, unos 10 km al este de San Salvador.

En una calle adyacente al estadio, el comerciante Marcos López, de 40 años, vende gorras, sombreros y banderas con la figura de la colombiana.

"Me impresiona (Shakira) porque nos tomó en cuenta como país" y "le agradecemos porque también hay comercio para nosotros", asegura López, mientras ofrece sus productos a conductores y peatones.

El gobierno asegura que la llegada de Shakira "fortalece" el turismo pues se proyecta un 88% de asistencia local a los conciertos y un 12% de extranjeros.