viernes 6  de  febrero 2026
MÚSICA

Shakira desata euforia en El Salvador en vísperas de conciertos

La cantante colombiana Shakira se prepara para actuar en El Salvador como parte de la gira "Las mujeres ya no lloran"

Un mural con el rostro de Shakira, del artista Efrain Orellana, conocido como TNT, se observa afuera del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador, donde la colombiana actúa el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

Un mural con el rostro de Shakira, del artista Efrain Orellana, conocido como TNT, se observa afuera del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador, donde la colombiana actúa el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

AFP

SAN SALVADOR.- La colombiana Shakira ha desatado la euforia entre sus seguidores en El Salvador, que la esperan con un gigantesco mural para los cinco conciertos que ofrecerá en su gira "Las mujeres ya no lloran".

El epicentro del espectáculo será el estadio Jorge "Mágico" González, en el oeste de San Salvador, donde decenas de trabajadores están por terminar el montaje del escenario para las presentaciones del 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

Lee además
La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las mujeres ya no lloran en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 20 de febrero de 2025.
FAMOSOS

Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira rompe récord de la gira más lucrativa para un artista hispano

El estadio tiene capacidad para unos 30.000 espectadores. En su costado sur y frente a un gigantesco mural de la diva de Barranquilla, el grafitero Efraín Orellana, de 36 años, dice que su obra "es una especie de homenaje" para dar "la bienvenida" a la artista.

El colorido mural del rostro de Shakira incluye "elementos salvadoreños" como el mapa del país, el monumento al santo patrono Divino Salvador del Mundo y el torogoz, el ave nacional, explica Orellana a la AFP.

"Es una locura bastante grande" la que se vive, dice a la AFP Juan Henríquez, al mostrar las camisetas estampadas con el rostro y frases de la artista que confecciona en su taller artesanal, en Merliot, unos 10 km al este de San Salvador.

En una calle adyacente al estadio, el comerciante Marcos López, de 40 años, vende gorras, sombreros y banderas con la figura de la colombiana.

"Me impresiona (Shakira) porque nos tomó en cuenta como país" y "le agradecemos porque también hay comercio para nosotros", asegura López, mientras ofrece sus productos a conductores y peatones.

El gobierno asegura que la llegada de Shakira "fortalece" el turismo pues se proyecta un 88% de asistencia local a los conciertos y un 12% de extranjeros.

Temas
Te puede interesar

Gilberto Santa Rosa: "Soy un tipo agradecido y muy feliz"

Elton John denuncia la intrusión "aberrante" del Daily Mail en su vida privada

Fallece Cristina Rebull, dramaturga, cantante y actriz cubana, a los 65 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 
CONTROVERSIA

Email confirmaría veracidad de foto de expríncipe Andrés con Virginia Giuffre

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Imagen creada para mostrar parte del calvario de los presos políticos en Venezuela. 
DERECHOS HUMANOS

Francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela: "Fuí torturado por vampiros"

Termitas subterráneas presentes en Florida.
CIENCIA

Termitas invasoras amplían su alcance en Florida y ponen en riesgo viviendas en todo el estado