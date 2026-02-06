Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.

WASHINGTON — La Comisión de Supervisión del Congreso de EEUU no atenderá la demanda del matrimonio Clinton de testificar en una sesión abierta y en su lugar se celebrarán dos testimonios a puerta cerrada, cuyo contenido será posteriormente publicado en su integridad, confirmó el presidente republicano de la comisión, James Comer, quien esgrimió que no desea que la comparecencia de la pareja sobre el caso Epstein se convierta en un circo mediático.

Comer respondió en la cadena Fox News al guante tendido ayer por la exsecretaria de Estado norteamericana: "Si quiere pelea, congresista Comer, tengámosla en público", espetó Hillary Clinton en redes sociales tras anunciar que testificaría junto a su marido, el expresidente de EEUU Bill Clinton.

Investigación Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

"A usted le encanta hablar sobre transparencia y no hay nada más transparente que una audiencia en público, con las cámaras encendidas", remachó sobre el llamado a la audiencia, que inicialmente habían ignorado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HillaryClinton/status/2019394858767798349&partner=&hide_thread=false So let’s stop the games.



If you want this fight, @RepJamesComer, let’s have it—in public.



You love to talk about transparency. There’s nothing more transparent than a public hearing, cameras on.



We will be there. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 5, 2026

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, aseguró Comer.

El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

AFP__20251219__88PN9NQ__v1__MidRes__UsPoliticsJusticeEpstein Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. FOLLETO / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU / AFP

'El Clinton'

El presidente de la comisión contestó que el testimonio a puerta cerrada terminará satisfaciendo a todas las partes. "Su declaración acabará siendo publicada, así que su deseo se va a cumplir con fotos, vídeos y transcripciones", manifestó Comer en comentarios a la cadena conservadora.

"Lo que ella quiere es una audiencia en público y eso es más entretenimiento que sustancia. Esta cuestión trata de las víctimas, no de los Clinton", añadió el representante republicano. Está previsto que Hillary Clinton testifique el 26 de febrero, mientras que Bill Clinton prestará declaración al día siguiente, 27 de febrero.

Una portavoz de la comisión recordó poco después que las citaciones enviadas a los Clinton dejaban muy claro la modalidad a puerta cerrada de sus declaraciones. "Pero los Clinton están haciendo 'el Clinton' e intentan distorsionar los hechos porque nadie se traga sus declaraciones", de acuerdo con un comunicado recogido por la cadena CNBC.

FUENTE: Con información de Europa Press