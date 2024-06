Halsey lanza nuevo álbum mientras lucha contra misteriosa enfermedad

Su diagnóstico no estaba claro de inmediato. The Associated Press envió mensajes a los representantes de Halsey para conocer más detalles sin recibir respuesta.

"Me siento como una anciana", dice Halsey en voz alta en el primer video, mientras se soba las piernas con aparente dolor. "Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a tener un renacimiento y no voy a estar enferma y me voy a ver súper sexy y tener mucha energía y voy a volver a hacer mis 20 a los 30".

La salud de la intérprete

La cantante también lanzó una nueva canción el martes, una balada de guitarra acústica titulada The End.

Su nuevo álbum en el horizonte llegará después de su cuarto álbum de estudio, el ambicioso If I Can't Have Love, I Want Power de 2021, producido por Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails.

Según un comunicado de prensa, junto con el lanzamiento de The End Halsey hará donaciones a The Leukemia & Lymphoma Society así como Lupus Research Alliance, organizaciones de leucemia y linfoma e investigación de lupus, respectivamente.

En 2022, Halsey compartió en Instagram que le habían diagnosticado el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjögren, el síndrome de activación de mastocitos —conocido como MCAS— y el síndrome de taquicardia ortostática postural, conocido como POTS.

FUENTE: AP