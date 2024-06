Cantante Kalimba enfrenta otra demanda vinculada a pensión alimenticia

"La demanda fue interpuesta el 7 de mayo, y de acuerdo con una fuente cercana al caso, que pidió a TVyNovelas reservar su identidad por temor a represalias, en estos siete años que va a cumplir el niño, el cantante ha sido un padre ausente y de contentillo, completamente diferente a la imagen de buen padre que proyecta ante las cámaras, por eso Athenas ya se cansó de la situación y decidió ponerle un alto", agregó el medio mexicano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kalimba (@kalimbaofficial)

Expareja de Kalimba no tenía previsto demandar

De acuerdo con la fuente mencionada, la expareja de Kalimba no tenía previsto llegar a instancias judiciales; sin embargo, la negativa del cantante de dar dinero para la educación de su hijo y el bajo monto que ha dado para mantener al pequeño, la obligaron a proceder con la demanda.

"Realmente ella no había querido hacer nada y se había mantenido al margen, pero él es de contentillo y se ha negado a darle dinero para el niño, incluso para la colegiatura, y ella ya se cansó; primero quiso llegar a un acuerdo con él como adultos y no se pudo, ahora lo único que quiere es que él no siga violentándola a ella y a su hijo económica y emocionalmente", detalló TVyNovelas al citar a la persona consultada en el anonimato.

"Él deposita siempre porque no es tonto y porque ya tiene una demanda previa de pensión alimenticia con su hija Aitana. Él no va a dejar de dar porque sabe perfectamente que se puede ir a la cárcel; entonces siempre ha dado, pero es muy poco, y lo que ella (Athenas) demanda es lo justo, porque ella paga su renta, los viajes del niño, ropa… y con lo que él (Kalimba) le da solo le alcanza para el super y nada más", aseguró la fuente.

Ante esta nueva demanda, ni el cantante mexicano ni sus representantes legales se han pronunciado al respecto.