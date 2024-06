Jesús Adrián Romero confirma nuevas fechas de gira en EEUU

MIAMI.- Luego del exitoso inicio de su gira por Estados Unidos , Jesús Adrián Romero confirmó la segunda parte de Terrenal Tour de la mano de la productora Loud And Live.

“Tras gran éxito en la primera parte de la gira nos sentimos orgullosos de trabajar con Jesús Adrián nuevamente. Hemos visto cómo su música ha tocado miles de personas, es realmente mágico”, dijo en un comunicado Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

De acuerdo con el parte de prensa, la nueva entrega del tour comenzará en Seattle el próximo 4 de septiembre en el Moore Theatre y hará paradas en Salt Lake City, Denver, Phoenix y McAllen, por mencionar algunas ciudades, lo que dará inicio a las fechas programadas para el resto del año.

El espectáculo de Terrenal Tour contará con música que se desprende del más reciente material discográfico de Jesús Adrián Romero, El cielo aún espera, que permitirá a la fanaticada ver una nueva faceta del intérprete tras el receso tomado meses atrás antes de iniciar su gira el pasado febrero en Nueva York.

"Quienes puedan asistir al Terrenal Tour disfrutarán tanto de la música del artista como de momentos de profunda intimidad y reflexión en donde la espiritualidad no excluyente es la gran protagonista. No faltarán canciones como Mi universo, Sumérgeme y Que sería de mí, pero también se harán cita sus más recientes lanzamientos en colaboración con artistas como Napoleón, Adriel Favela, Kurt, entre otros", destacó la producción. "El Terrenal Tour no solo reafirma su posición como un artista que trasciende géneros y fronteras, sino que también proporciona una experiencia inolvidable para sus seguidores en todo el mundo llevando un mensaje inspirador, como él mismo lo expresa en su introducción al tour",

Fechas de Terrenal Tour

Jesús Adrián Romero-fechas tour-cortesía.jpg Fechas de "Terrenal Tour". Cortesía/Andrea Ramírez

Las entradas se pueden adquirir en sitio oficial de Jesús Adrián Romero.

Sobre Jesús Adrián Romero

Con una carrera de canciones que se han convertido en himnos a lo largo de los años, Jesús Adrián Romero ha tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sus temas han trascendido fronteras e incluso idiomas al llevar un mensaje de fe, esperanza y amor.

Sobre Loud And Live

Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live es una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido.

Loud And Live está impulsada por crear experiencias atractivas para audiencias globales.