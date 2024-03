HBO confirma retraso en el rodaje de la tercera temporada de "Euphoria"

MIAMI.- Una información publicada en el blog de cine World of Reel despertó la preocupación en los fans de la serie de HBO Euphoria, pues su editor Jordan Ruimy aseguraba que fuentes cercanas a la producción le habían dicho que la tercera temporada del proyecto había sido suspendida.

"Me he enterado de que la tercera temporada prevista de Euphoria, de Sam Levinson, ha sido totalmente descartada. No se va a rodar. Tenían planes para rodarla este verano, pero eso se vino abajo y el viernes comunicaron al reparto que podían liberar sus agendas para otros proyectos", escribió.