Henry Cavill no tira la toalla con Superman: "Aún tiene mucha justicia que impartir"

20 de noviembre de 2019 - 16:11

El intérprete confesó que aún no ha colgado la capa del Hombre de Acero. "La capa está en el armario, sigue siendo mía, aún no he abandonado el papel. Tengo mucho que ofrecer a Superman, muchas historias que contar", explicó