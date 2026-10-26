lunes 26  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

Trump prepara un nuevo mitin en Florida y Obama respalda a Jolly: así se mueve la carrera por la gobernación

El Presidente prepara otro mitin en Florida y el exmandatario anuncia respaldo a David Jolly, mientras las encuestas muestran una competencia más estrecha por la gobernación

El presidente Donald Trump y el exmandatario Barack Obama.

El presidente Donald Trump y el exmandatario Barack Obama.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Florida vuelve a concentrar la atención de dos de las figuras más influyentes de la política estadounidense. Donald Trump prepara otro mitin para movilizar al electorado republicano, mientras Barack Obama pidió apoyar al demócrata David Jolly en la contienda por la gobernación, cuando faltan ocho días para las elecciones del 3 de noviembre.

Las intervenciones llegan por vías distintas: el Presidente tiene previsto regresar a un escenario de campaña en Daytona Beach y el exmandatario difundió un mensaje en video. Ambos buscan trasladar su capacidad de convocatoria a candidatos que necesitan convertir los respaldos políticos en votos.

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La atención nacional coincide con señales de mayor competencia en un estado donde los republicanos han acumulado victorias, aunque los sondeos todavía ofrecen ventajas de distinta magnitud para Byron Donalds, el aspirante republicano a suceder a Ron DeSantis.

Dos estrategias para mover al electorado

Trump tiene programado un mitin el viernes 30, cuatro días antes de los comicios. La convocatoria de Trump 47 Committee fija su intervención para las 7:00 p. m., con apertura de puertas a las 3:30 p. m.

El lugar específico todavía figuraba pendiente de anuncio en el portal consultado. La visita dará continuidad al esfuerzo de movilización presidencial después del acto de Fort Myers y durante los últimos días de votación anticipada.

Obama, por su parte, presentó a Jolly como un dirigente independiente, centrado en reducir los costos de vivienda y atención médica y mejorar la educación. Su respaldo apareció en un comunicado publicado el domingo 25 y fechado el sábado 24.

Con este respaldo, Obama se une a figuras demócratas como Bill Clinton, Eric Holder y Hakeem Jeffries, que también han expresado su apoyo a Jolly, según la campaña del candidato. La intervención de Obama consiste en un video y no incluye, en ese anuncio, una visita presencial a Florida.

Encuestas estrechas y dinero para la última semana

Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida coloca a Donalds con 49% de intención de voto y a Jolly con 47%. En julio, el mismo centro había registrado una diferencia de cinco puntos.

La medición consultó a 1.471 probables votantes entre el 12 y el 19 de octubre, con un margen de error general de 2,81 puntos porcentuales. El resultado describe una competencia estrecha, pero no garantiza el desenlace ni refleja necesariamente el panorama de todos los sondeos.

La Asociación de Gobernadores Demócratas también comprometió $1 millón para apoyar a Jolly. Donalds conserva una amplia ventaja financiera: más de $148 millones recaudados para respaldar su candidatura, frente a aproximadamente $22 millones del demócrata, según un reporte basado en registros electorales.

El desafío será convertir esa atención nacional en participación efectiva. Trump y Obama pueden amplificar los mensajes de sus partidos, pero serán los electores de Florida los que decidan cuánto pesan esos respaldos frente al costo de vida, los seguros y las demás preocupaciones estatales.

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