Hija de la princesa Eugenia es añadida oficialmente a línea de sucesión real

Edoardo Mapelli Mozzi, la princesa británica Eugenia de York y la princesa británica Beatriz de York a la salida del tradicional servicio navideño de la Familia Real en la Iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham, el 25 de diciembre de 2025.

MIAMI.- La hija de la princesa Eugenia ha sido oficialmente incorporada a la línea de sucesión al trono. Eugenia, de 36 años, y su esposo, Jack Brooksbank, de 40, dieron la bienvenida a su tercera hija el lunes 3 de agosto: Adelaide Elizabeth Annina.

La pequeña Adelaide se une a sus hermanos mayores, August Philip Hawke, de 5 años, y Ernest George Ronnie, de 3, en la feliz familia y también en la línea de sucesión al trono, que se oficializó esta semana en la página web de la familia real.

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La princesa Eugenia ocupa actualmente el puesto número 12, seguida de sus tres hijos, lo que sitúa a su hija en el puesto número 15 de la línea de sucesión.

Adelaide fue identificada en la línea de sucesión como "Señorita Adelaide Brooksbank", ya que no ostenta ningún título real.

Anuncio del nombre

La incorporación a la línea de sucesión en la página web se produjo poco después de que la princesa Eugenia anunciara el nombre de su hija, dos semanas después de su nacimiento.

Elizabeth es, por supuesto, un homenaje a la abuela de Eugenie, la difunta reina Isabel, mientras que Adelaide se inspiró tanto en la "buena reina Adelaida", esposa del rey británico Guillermo IV, como en María Adelaida, una mujer portuguesa considerada santa honoraria a pesar de no haber sido canonizada. Se dice que Annina es un nombre con un significado personal para la pareja.