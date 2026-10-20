martes 20  de  octubre 2026
MODA

Hija mayor de Kobe Bryant debuta en el Victoria's Secret Fashion Show

A sus 23 años, la primogénita del recordado basquetbolista y la empresaria Vanessa Bryant participó en la icónica velada, desfilando específicamente para PINK

Megan y Lara Raj, del grupo KATSEYE, actúan mientras Natalia Bryant desfila en la pasarela del Victorias Secret Fashion Show 2026, el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

Megan y Lara Raj, del grupo KATSEYE, actúan mientras Natalia Bryant desfila en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Dimitrios Kambouris
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Natalia Bryant sumó un hito clave a su trayectoria en la industria de la moda al debutar formalmente en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, celebrado este domingo 18 de octubre en Los Ángeles.

A sus 23 años, la primogénita del recordado basquetbolista Kobe Bryant y la empresaria Vanessa Bryant participó en la icónica velada como una de las figuras emergentes de la marca, desfilando específicamente para PINK, la línea de enfoque juvenil y urbano de la firma estadounidense.

Lee además
Fotografía cedida por la división de música cristiana, La Base de Fe, que muestra al reguetonero Wisin (i) posando junto a su hija YELE. YELE estrenará este próximo viernes su primer EP, Plenitud, una producción de siete canciones inspirada en el significado bíblico del número 7, asociado con la perfección y la obra perfecta de Dios.
MÚSICA

Hija de Wisin incursiona en la música con lanzamiento de su primer EP, 'Plenitud'
La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Tini cancela su show en Miami a última hora y revela qué pasó antes del concierto

Para esta histórica aparición, Natalia lució un conjunto de inspiración urbana compuesto por un bra negro con destellos rosados, una chaqueta corta fucsia y vaqueros decorados con aplicaciones de pedrería multicolor. El estilismo se complementó con un cinturón de pequeños peluches, un bolso plateado de efecto bola de disco y un maquillaje de acabado natural.

Apoyo familiar

La jornada contó además con un emotivo respaldo familiar desde las inmediaciones de la pasarela. Vanessa Bryant presenció el desfile desde la primera fila, poniéndose de pie para ovacionar a su hija durante su recorrido frente a los fotógrafos y asistentes al evento.

"Natalia formó parte de una edición que reunió a modelos consolidadas y nuevas figuras de la industria, construyendo su propio camino en el mundo de la moda", destacaron los reportes de la prensa especializada presentes en la gala.

Con esta participación, Natalia Bryant continúa afianzando su carrera dentro del modelaje internacional, consolidando su presencia en las pasarelas de mayor repercusión mediática del sector.

Temas
Te puede interesar

Kany García revela que tiene una condición de columna que la hace encorvarse

Gwyneth Paltrow obtiene su primer papel protagonista en una serie de televisión

Juez desestima demanda del hermano de Mariah Carey contra la cantante por difamación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. 
JUSTICIA

Florida reactiva el caso de las avionetas derribadas y emite orden de captura contra Raúl Castro

El exviceministro de Energía, Nervis Villalobos. 
TRAMA DE CORRUPCIÓN

Testaferro de exviceministro de Chávez se declara culpable ante justicia española por sobornos

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)
SINIESTRO

15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Tyrese Haliburton, de los Pacers de Indiana, reacciona durante el primer cuarto del quinto partido de las Finales de la NBA de 2025 en el Paycom Center, el 16 de junio de 2025 en Oklahoma City, Oklahoma.
BALONCESTO

Estas son las estrellas de la NBA que buscan un regreso por todo lo alto en esta temporada

Te puede interesar

Fuerte oleaje en las costas del sur de la Florida.
RIESGO INMINENTE

Olas de hasta 12 pies amenazan las playas del sur de Florida: estas son las zonas de mayor riesgo

Por Daniel Castropé
Imagen referencial
ELECCIONES 2026

Más de 106.000 votos en Miami-Dade: así avanza la participación electoral en Florida

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

Una captura de pantalla tomada el 16 de octubre de 2026 de una transmisión en vivo publicada por Tesla muestra al multimillonario tecnológico Elon Musk presentando el 15 de octubre el coche eléctrico Roadster de próxima generación en McGregor, Texas, Estados Unidos. 
TECNOLÓGICAS

¿Tesla y SpaceX bajo un mismo techo? Las pistas que apuntan a una posible fusión

El presidente Donald J. Trump y su esposa Melania en la Casa Blanca.
CAMPAÑA

Trump redobla la apuesta electoral y sale a movilizar el voto republicano en seis estados