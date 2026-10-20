Hija mayor de Kobe Bryant debuta en el Victoria's Secret Fashion Show

Megan y Lara Raj, del grupo KATSEYE, actúan mientras Natalia Bryant desfila en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Natalia Bryant sumó un hito clave a su trayectoria en la industria de la moda al debutar formalmente en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, celebrado este domingo 18 de octubre en Los Ángeles.

A sus 23 años, la primogénita del recordado basquetbolista Kobe Bryant y la empresaria Vanessa Bryant participó en la icónica velada como una de las figuras emergentes de la marca, desfilando específicamente para PINK, la línea de enfoque juvenil y urbano de la firma estadounidense.

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Para esta histórica aparición, Natalia lució un conjunto de inspiración urbana compuesto por un bra negro con destellos rosados, una chaqueta corta fucsia y vaqueros decorados con aplicaciones de pedrería multicolor. El estilismo se complementó con un cinturón de pequeños peluches, un bolso plateado de efecto bola de disco y un maquillaje de acabado natural.

Apoyo familiar

La jornada contó además con un emotivo respaldo familiar desde las inmediaciones de la pasarela. Vanessa Bryant presenció el desfile desde la primera fila, poniéndose de pie para ovacionar a su hija durante su recorrido frente a los fotógrafos y asistentes al evento.

"Natalia formó parte de una edición que reunió a modelos consolidadas y nuevas figuras de la industria, construyendo su propio camino en el mundo de la moda", destacaron los reportes de la prensa especializada presentes en la gala.

Con esta participación, Natalia Bryant continúa afianzando su carrera dentro del modelaje internacional, consolidando su presencia en las pasarelas de mayor repercusión mediática del sector.