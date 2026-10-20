martes 20  de  octubre 2026
FAMOSOS

Kany García revela que tiene una condición de columna que la hace encorvarse

García, quien promueve su Puerta Abierta Tour, confesó tener espondilitis anquilosante durante en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina

Kany García actúa en el Movistar Arena de Madrid.

Kany García actúa en el Movistar Arena de Madrid.

Cortesía/ Kany García Prensa

MIAMI.- La cantante puertorriqueña Kany García reveló este lunes que padece una enfermedad inflamatoria crónica que afecta su columna vertebral y que la está encorvando, algo que le causa "ansiedad" mientras realiza la mayor gira de su carrera, con más de 80 fechas.

García, quien promueve su Puerta Abierta Tour, confesó tener espondilitis anquilosante durante en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, donde una de sus seguidoras le preguntó sobre sus miedos.

Lee además
Megan y Lara Raj, del grupo KATSEYE, actúan mientras Natalia Bryant desfila en la pasarela del Victorias Secret Fashion Show 2026, el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.
MODA

Hija mayor de Kobe Bryant debuta en el Victoria's Secret Fashion Show
La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Tini cancela su show en Miami a última hora y revela qué pasó antes del concierto

"Hay un montón de cosas, pero voy a decir una que creo que no hablo nunca de ello. Yo tengo una condición en la columna vertebral, que se llama espondilitis anquilosante y es un primo hermano de la artritis y cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad", relató la artista.

La intérprete de 'A la niña que fui' y 'García' añadió que la movilidad que realiza en su actual gira, en la que ha montado un espectáculo para estadios y arenas, a veces "duele" y "causa ansiedad".

Por ello, aseveró que está "tratando de ser más responsable", con ejercicios de estiramiento de hasta 20 minutos, durmiendo hasta 10 horas y sesiones en el gimnasio.

"Cada vez que salgo de gira, pues es ese gran reto de saber que hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer. Por eso me estoy disfrutando esto de los dos escenarios y de subir, bajar escaleras con toda velocidad, porque sé que va a haber un momento que eso va a tener que cesar", apuntó la artista.

Gira y último álbum

García promociona su gira y álbum homónimo Puerta Abierta, un tour con el que ella desea mostrar que las cantautoras como ella pueden llenar estadios en vez de recintos como teatros o auditorios más pequeños.

"Había que cambiar el juego o al menos yo tenía ganas de eso y teníamos hambre de eso", expresó. "Es lindo que vengan ahora nuevas cantautoras y puedan decir: ¿Por qué no podemos hacer estadios? ¿Por qué no podemos hacer una arena? ¿Hacer cuatro arenas? Entonces, para mí, era importante mostrar eso. Es un reto", añadió.

La artista recibió reconocimientos de Platino durante el evento por sus éxitos A la niña que fui y Te lo agradezco, que canta junto al mexicano Carín León.

"A mi me encanta trabajar, amo lo que hago y voy a todas y todo el tiempo estoy pensando en lo que sigue", manifestó.

Kany García fue la invitada principal del primer día de la Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro del sector, que ocurre del 19 al 22 de octubre en Miami y que el jueves coincide con los Premios Billboard de la Música Latina.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Gwyneth Paltrow obtiene su primer papel protagonista en una serie de televisión

Juez desestima demanda del hermano de Mariah Carey contra la cantante por difamación

Director Luis Fernández: ""El pez que fuma" me cambió la vida"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. 
JUSTICIA

Florida reactiva el caso de las avionetas derribadas y emite orden de captura contra Raúl Castro

El exviceministro de Energía, Nervis Villalobos. 
TRAMA DE CORRUPCIÓN

Testaferro de exviceministro de Chávez se declara culpable ante justicia española por sobornos

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)
SINIESTRO

15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Tyrese Haliburton, de los Pacers de Indiana, reacciona durante el primer cuarto del quinto partido de las Finales de la NBA de 2025 en el Paycom Center, el 16 de junio de 2025 en Oklahoma City, Oklahoma.
BALONCESTO

Estas son las estrellas de la NBA que buscan un regreso por todo lo alto en esta temporada

Te puede interesar

Fuerte oleaje en las costas del sur de la Florida.
RIESGO INMINENTE

Olas de hasta 12 pies amenazan las playas del sur de Florida: estas son las zonas de mayor riesgo

Por Daniel Castropé
Imagen referencial
ELECCIONES 2026

Más de 106.000 votos en Miami-Dade: así avanza la participación electoral en Florida

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

Una captura de pantalla tomada el 16 de octubre de 2026 de una transmisión en vivo publicada por Tesla muestra al multimillonario tecnológico Elon Musk presentando el 15 de octubre el coche eléctrico Roadster de próxima generación en McGregor, Texas, Estados Unidos. 
TECNOLÓGICAS

¿Tesla y SpaceX bajo un mismo techo? Las pistas que apuntan a una posible fusión

El presidente Donald J. Trump y su esposa Melania en la Casa Blanca.
CAMPAÑA

Trump redobla la apuesta electoral y sale a movilizar el voto republicano en seis estados