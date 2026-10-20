Gwyneth Paltrow obtiene su primer papel protagonista en una serie de televisión

Gwyneth Paltrow asiste a la 32.ª edición de los Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall, el 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La actriz Gwyneth Paltrow tendrá su primer papel protagonista en una serie de televisión: un drama titulado The Apology, que ya ha recibido luz verde para dos temporadas en la plataforma Netflix.

La ganadora de un Oscar interpretará a Evelyn Amspoker, cuyo hijo fue asesinado hace 18 años en un caso sin resolver que conmocionó a todo el país, informa Variety.

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La serie es obra del guionista Joe Murtagh ('The Woman in the Wall', 'La mujer en la pared') y del director Thomas Vinterberg ('Another Round', 'Otra ronda') y en la producción también participa la actriz estadounidense.

Según la sinopsis de la serie, "cuando un desconocido aparece de repente y confiesa, la justicia por fin parece posible; sin embargo, Evelyn y su marido, Caleb, descubren que el asesino podría librarse con una condena reducida. Ante esa verdad insoportable, Evelyn y Caleb deciden tomarse la justicia por su mano propia".

Del cine a la TV

Aunque la filmografía de Paltrow incluye interpretaciones que la lanzaron al estrellato —como en 'Emma', 'Shakespeare in Love' o 'The Talented Mr. Ripley' ('El talento de Mr. Ripley')—, además de papeles importantes en la franquicia de 'Iron Man' y en 'Marty Supreme', su trayectoria en televisión ha sido menos prolífica.

Paltrow participó en cinco episodios de la popular serie 'Glee' interpretando a Holly Holiday y tuvo un papel secundario en la serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy, 'The Politician'.

Ha realizado apariciones como invitada en diversos proyectos, pero nunca ha encabezado una producción para la pequeña pantalla, recuerda Variety.

El encargo de dos temporadas para 'The Apology' llega en medio de una reestructuración directiva en Netflix, tras el anuncio de que la compañía despediría al 6 % de su plantilla. E

FUENTE: Con información de EFE