Hijo de David y Victoria Beckham contrata abogada en medio de presunto conflicto familiar

MIAMI.- En medio de presuntas tensiones con David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz , han contratado a la abogada británica Jenny Afia , miembro del reconocido bufete de abogados Schillings. La información fue revelada por The Mail on Sunday.

"No existe ninguna conexión con Meghan y Harry. Schillings es una firma respetada con una amplia cartera de clientes. Irónicamente, la información inexacta demuestra exactamente por qué se contrata un asesor legal: para aclarar las cosas y combatir la propagación de desinformación deliberada", dijo una fuente.

Por su parte, los representantes de Brooklyn y Nicola rechazaron hacer algún tipo de declaración al respecto.

No obstante, el motivo por el que la pareja habría contratado a la abogada sería porque quieren que les ayude a gestionar su reputación.

Se desconoce si la acción de Beckham y Peltz está vinculada a las presuntas tensiones que tiene con David y Victoria Beckham, las cuales han acaparado titulares en las últimas semanas, especialmente luego de que la pareja no compartiera en los eventos sociales y cumpleaños organizados por el exfutbolista y la diseñadora.

Defensa de Meghan

Pese a que el bufete aseveró que en la actualidad no hay relación con Markle, People reseñó que Jenny Afia representó a la esposa del príncipe Harry en la demanda de violación de privacidad y derechos de autor que ejecutó contra editores del Mail on Sunday.

La jurista también apareció en el documental de la BBC, The Princes and the Press.

"En ese momento, el abogado, con el permiso de Meghan, abordó las acusaciones de que la duquesa de Sussex había intimidado al personal después de casarse con Harry, algo que su oficina ha refutado firmemente a lo largo de los años", reseñó el magazine.

La contratación de Afia se da semanas después de que Nicola y Brooklyn compartieran una cena en casa de Harry y Meghan en su casa de Montecito, California.

People informó que presuntamente el encuentro no fue organizado por los duques sino por el director ejecutivo de Paramount Pictures, Brian Robbins y su esposa, Tracy Robbins, amigos cercanos del príncipe y Markle y encargados de la invitación al modelo y la actriz.

Sobre la asistencia a esta cena y la ausencia al cumpleaños de David, una fuente cercana dijo a la revista: "Brooklyn y Nicola fueron invitados antes de las numerosas galas mundiales de cumpleaños de David, por lo que el momento es pura coincidencia".

"Si bien fue una reunión íntima, hubo varios invitados adicionales, entre ellos personalidades importantes y ejecutivos de cine. Brooklyn y Nicola lo pasaron de maravilla y encontraron a Harry y Meghan particularmente amables, atentos y generosos".