miércoles 12  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Supermodelo Alessandra Ambrosio anuncia compromiso con su novio Buck Palmer

/DLa modelo brasileña compartió una publicación en Instagram con varias fotos de la pedida de mano en la playa, confirmando que el evento se llevó a cabo en abril

La deslumbrante modelo brasileña Alessandra Ambrosio

La deslumbrante modelo brasileña Alessandra Ambrosio

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Alessandra Ambrosio y Buck Palmer están comprometidos. La ángel de Victoria's Secret anunció recientemente que Palmer le propuso matrimonio en abril. La supermodelo brasileña compartió una publicación en Instagram con varias fotos de la pedida de mano en la playa.

Las fotos muestran al diseñador de joyas australiano arrodillado dentro de un corazón dibujado en la arena. Otras imágenes documentan a la pareja corriendo en el mar y abrazándose, y un video grabado con un dron los muestra sonriendo dentro del corazón de arena.

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Fotograma cedido por Warner Bros. Pictures donde aparecen de izquierda a derecha Christian Convery como Brian Platt, Anne Hathaway como Denise Platt y Maisy Stella como Audrey Platt, durante una escena de la película The End of Oak Street que llega a las salas de cines este viernes. Para J.J. Abrams, habituado a las grandes franquicias de Hollywood, la rareza de The End of Oak Street fue precisamente su mayor atractivo: una película original y ambiciosa con momentos de total absurdo, que pone a una familia en el centro de una aventura con dinosaurios. 
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Dinosaurios renovados y crisis familiar se mezclan en 'The End of Oak Street'
La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
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"Te elegiría en esta vida y en todas. Por siempre, mi amor. ", escribió Ambrosio en su publicación.

La modelo también publicó dos historias en Instagram, escribiendo: “Hace cuatro meses, dijimos SÍ a la eternidad. . Hemos guardado este hermoso momento en nuestros corazones, ¡y ahora estamos muy felices de finalmente compartirlo!”.

Añadió una foto de la pareja besándose en la playa mientras Palmer la alzaba en brazos, y la subtituló: “Nada se siente mejor que estar en tus brazos ”.

Relación

La pareja confirmó su relación en diciembre de 2024, después de que la modelo le dedicara a Palmer un tierno mensaje de cumpleaños. Ese mismo mes, Ambrosio publicó varias fotos románticas de ella y Palmer besándose en una playa de Praia Brava, Brasil.

Luego, para celebrar el Año Nuevo, compartió una foto de ambas abrazándose en Instagram el 2 de enero.

Dos días después, Palmer publicó en Instagram un mensaje destacando sus planes para 2024 y mencionando a Ambrosio. La publicación incluía una tierna selfie de la pareja sonriendo juntos.

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