Hijos de Shakira cantan en álbum colectivo "Let it beat"

En medio de los preparativos de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que arrancará el 11 de febrero en Brasil, la artista está feliz al ver el debut oficial de sus hijos en la industria de la música al cantan en el álbum colectivo Let it beat.

"Shakira no puede contener la emoción al compartir uno de los momentos más especiales en la vida de sus hijos, Milan y Sasha. Los pequeños, nacidos en su relación con Gerard Piqué, han dado sus primeros pasos en el mundo de la música y lo han hecho a lo grande, participando en un álbum colectivo titulado Let It Beat. Una oportunidad que la artista no ha dudado en celebrar públicamente, demostrando una vez más que la pasión por la música está profundamente arraigada en su familia", informó ¡HOLA!.

"El álbum incluye 12 temas en inglés, de los cuales Sasha, de 9 años, interpreta el cuarto, The One, mientras Milan, de 12, lo acompaña con la batería. Además, los dos colaboran en el tema It’s All for You, junto a otros jóvenes talentos", agregó la revista

El talento que han demostrado paulatinamente los hijos de Shakira, ha hecho que la cantante exprese su orgullo por los pequeños.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz", llegó a expresar la colombiana en redes sociales.

"Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme", agradeció Shakira en un post en Instagram.