Shakira revela el vínculo de "Ciega, sordomuda" con México

“Es mi homenaje a México, mi deseo sublimado de jugar con trompetas mexicanas, es un arreglo que yo misma hice, debí haber sido trompetista en mi vida pasada porque siempre se me ocurren arreglos de trompetas y arreglos de metales”, comentó la barranquillera.

Shakira cantó en versión mariachi la canción para su disco Unplugged de MTV.

En la conversación, la artista también reveló de dónde nación la frase y el impacto que tuvo en su vida.

“'Ciega, sordomuda' es una frase que decía mucho mi madre: ‘Hazte la ciega, la sorda y la muda’, se me quedó esto de ‘Ciega, sordomuda’ que decía mi madre", recordó.

Por último, la colombiana señaló que el amor también fue fundamental para la composición del sencillo. "Me di cuenta que también era el estado natural del amante, del enamoramiento, el no ver, el no oír, lo irracional del amor, lo loco, lo espontáneo del amor, es esa ceguera y esa sordera por la que pasamos todos alguna vez".