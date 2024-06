Hijos de Shakira sorprenden con su talento musical

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El FLOW Show AIR (@elflowdelaradio)

Milan destacó al tocar con seguridad y estilo en la batería el tema de Lenny Kravitz, Are you gonna go my way; mientras que Sasha, junto a una compañera, tocó el piano e interpretó una canción del cantante colombiano Camilo .

Las imágenes han causado furor en las redes, donde los seguidores de la artista barranquillera celebran que sus hijos sigan sus pasos. Desde que llegaron a Miami, los pequeños han asistido a la Academia Let it Beat!, para fortalecer sus aptitudes en este arte.

Embed #cnnenespañol sonido original - CNN en Español @cnnee Sasha, el hijo menor de #Shakira , interpretó en el piano la canción de #Camilo “Manos de tijera”, durante una presentación organizada por la academia de música Let it Beat! Esta no es la primera vez que los hijos de Shakira muestran su talento musical. Milan, el hijo mayor de Shakira, tocó la batería en una presentación en marzo en el Hard Rock Café en #Miami

El orgullo de Shakira

Tras su separación del exfutbolista catalán, Shakira ha abordado algunos detalles de su dinámica familiar, entre los que destaca que sus hijos tienen aptitudes artísticas e incluso, a su temprana edad, han sabido hacer de esta una herramienta para canalizar sus emociones.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la colombiana resaltó que Milan tiene madera para la composición.

"Recuerdo que escribió dos canciones preciosas durante todo el proceso de separación. Escribió dos canciones en piano y letras. Y cuando se siente un poco deprimido, va al piano y escribe".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

También ha dicho que, además de las clases deportivas, toman clases de música para fortaleces las habilidades.

"Sasha está aprendiendo a tocar la guitarra y Milan es un baterista realmente genial, así que él se pone a la batería, Sasha la guitarra, yo canto y tocamos en casa".