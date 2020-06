Histórico legado de Ed Sullivan Show disponible en streaming

Esta es la primera vez que la biblioteca audiovisual de The Ed Sullivan Show estará disponible oficialmente en su totalidaden los servicios de streaming en todo el mundo a través del canal de YouTube The Ed Sullivan Show.

Entre las voluminosas gemas en este vasto catálogo hay clips icónicos que principalmente solo han estado disponibles en versiones extraídas en EdSullivan.com o en grabaciones de baja resolución. Así, decenas de rarezas también estarán disponibles digitalmente por primera vez.

Un nuevo video se estrenará todos los días y miles de clips más delcatálogo se transmitirán en los próximos tres años. UMe planea diariamente uno o más vídeos en el canal oficial de YouTube The Ed Sullivan Show y EdSullivan.com, ambos recientemente actualizados.

El Show de Ed Sullivan trajo las mejores actuaciones de todo el mundo y presentó todos los domingos por la noche talentos emergentes en la sala de estar de los Estados Unidos. El programa contó con algunas de las primeras actuaciones televisadas de superestrellas musicales como Elvis Presley, Stevie Wonder, The Band, The Beach Boys, The Beatles, The Jackson 5, The Mamas and The Papas, The Supremes y The Rolling Stones.

Las familias también se reunían los domingos por la noche para ver a sus estrellas favoritas. Para muchos artistas de Motown, una actuación en The Ed Sullivan Show representó un hito fundamental en su carrera al acercar su talento a los Estados Unidos y catapultarlos a la cima de las listas con un éxito rotundo.

También fue el primero en llevar música country (Chet Atkins, Johnny Cash, Loretta Lynn, Jimmy Dean, Brenda Lee y Buck Owens) a los televidentes nacionales.

Ed Sullivan buscó talentos internacionales, artistas y personalidades influyentes del Reino Unido (18 grupos / cantantes de la British Invasion como Julie Andrews y Cliff Richard), Francia (Johnny Hallyday, Edith Piaf, Brigitte Bardot), Italia (Sophia Loren, Gina Lollobrigida), España (Andrés Segovia, Salvador Dalí, José Greco), Alemania (Coro de Niños Obernkirchen), Japón (The Blue Comets) o Irlanda (Peter O'Toole, The Clancy Brothers, The Dubliners).